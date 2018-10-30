Клара Новикова рассказала, как впервые увидела Николая Караченцова
Клара Новикова вспомнила, как впервые увидела Николая Караченцова на сцене «Ленкома», где он блистательно играл в постановке «Тиль». Юмористка рассказала журналистам, что ушедший недавно актер произвел тогда на нее огромное впечатление.
Когда Клара Новикова стала знаменитостью, она имела возможность лично общаться с Николаем Караченцовым. Артистка после смерти коллеги хранит о нем только самые теплые воспоминания. Например, однажды Николай Петрович пришел на бенефис Клары Борисовны.
Киноактер вышел на сцену, после чего спел в ее честь композицию «Моя маленькая леди». Когда Николай Караченцов лежал после аварии в коме, юмористка являлась одной из немногих посетителей, на чье присутствие он реагировал, даже находясь без сознания.
Когда Клара Новикова стала знаменитостью, она имела возможность лично общаться с Николаем Караченцовым. Артистка после смерти коллеги хранит о нем только самые теплые воспоминания. Например, однажды Николай Петрович пришел на бенефис Клары Борисовны.
Киноактер вышел на сцену, после чего спел в ее честь композицию «Моя маленькая леди». Когда Николай Караченцов лежал после аварии в коме, юмористка являлась одной из немногих посетителей, на чье присутствие он реагировал, даже находясь без сознания.