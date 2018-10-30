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Клара Новикова рассказала, как впервые увидела Николая Караченцова

Клара Новикова вспомнила, как впервые увидела Николая Караченцова на сцене «Ленкома», где он блистательно играл в постановке «Тиль». Юмористка рассказала журналистам, что ушедший недавно актер произвел тогда на нее огромное впечатление.

Клара Новикова рассказала, как впервые увидела Николая Караченцова


Когда Клара Новикова стала знаменитостью, она имела возможность лично общаться с Николаем Караченцовым. Артистка после смерти коллеги хранит о нем только самые теплые воспоминания. Например, однажды Николай Петрович пришел на бенефис Клары Борисовны.

Клара Новикова рассказала, как впервые увидела Николая Караченцова


Киноактер вышел на сцену, после чего спел в ее честь композицию «Моя маленькая леди». Когда Николай Караченцов лежал после аварии в коме, юмористка являлась одной из немногих посетителей, на чье присутствие он реагировал, даже находясь без сознания.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:33

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