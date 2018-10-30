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Операторы «Дома-2» показали крупным планом стареющее лицо Ольги Рапунцель

Ни для кого не секрет, что 31-летняя Ольга Рапунцель считает себя молодой и красивой девушкой, старость которой не грозит еще лет 10-15 точно. Однако многие зрители телепроекта «Дом-2» с ней не согласны, по их мнению, на свой возраст участница выглядит довольно плохо, и кадр из недавнего эфира, появившийся благодаря операторам, является тому хорошим подтверждением.

Никто не спорит с тем, что в социальной сети Instagram Оля выглядит очень привлекательно, поскольку использует огромное количество фильтров для обработки своих фотографий. А вот в эфирах ее показывают натуральной, такой, какой она действительно является в реальной жизни.

Операторы «Дома-2» показали крупным планом стареющее лицо Ольги Рапунцель

Так, несколько дней назад в Сети появился скриншот с одного из последних эфиров, на котором изображено лицо новоиспеченной мамочки крупным планом. Рассмотрев его, многие пользователи пришли в ужас, поскольку оно было полностью покрыто глубокими морщинами, а цвет кожи имело нездоровый сероватый оттенок.

«Никто на доме-2 так стремительно не старел», «Скоро уже сорок будет этой девАчке», «Какая она ужасная. Лохопет возле нее как сын, а Вася как внучка», «Молодая была уже не молода», «Дана Борисова после зависимости в свои 42 лучше выглядит», - писали они в комментариях.

Операторы «Дома-2» показали крупным планом стареющее лицо Ольги Рапунцель

Стоит отметить, что тема возраста для Оли очень болезненна, и она буквально требует от близких и окружающих ее людей, чтобы ее называли девочкой.

Кроме того, Рапунцель до сих пор утверждает, что не отнимала несколько лет, когда называла свой возраст, однако многие уверены, что она врет, и на самом деле совсем скоро ей исполнится 40, о чем и свидетельствуют ее морщины на лице.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:47

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