Операторы «Дома-2» показали крупным планом стареющее лицо Ольги Рапунцель

«Никто на доме-2 так стремительно не старел», «Скоро уже сорок будет этой девАчке», «Какая она ужасная. Лохопет возле нее как сын, а Вася как внучка», «Молодая была уже не молода», «Дана Борисова после зависимости в свои 42 лучше выглядит», - писали они в комментариях.





Никто не спорит с тем, что в социальной сети Instagram Оля выглядит очень привлекательно, поскольку использует огромное количество фильтров для обработки своих фотографий. А вот в эфирах ее показывают натуральной, такой, какой она действительно является в реальной жизни.Так, несколько дней назад в Сети появился скриншот с одного из последних эфиров, на котором изображено лицо новоиспеченной мамочки крупным планом. Рассмотрев его, многие пользователи пришли в ужас, поскольку оно было полностью покрыто глубокими морщинами, а цвет кожи имело нездоровый сероватый оттенок.Стоит отметить, что тема возраста для Оли очень болезненна, и она буквально требует от близких и окружающих ее людей, чтобы ее называли девочкой.Кроме того, Рапунцель до сих пор утверждает, что не отнимала несколько лет, когда называла свой возраст, однако многие уверены, что она врет, и на самом деле совсем скоро ей исполнится 40, о чем и свидетельствуют ее морщины на лице.