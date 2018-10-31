Рацион российских космонавтов может быть дополнен итальянскими лепешками с начинкой
Директор НИИ хлебопекарной промышленности сообщила, что рацион российских космонавтов может быть дополнен лепешками с начинкой, как итальянская фокачча. Астронавты отмечают, что вкусная еда способна улучшить настроение на орбите.
Как отмечает Марина Костюченко, запрос на обновление меню подал один из космонавтов, не так давно вернувшийся из космоса. Он хочет, чтобы эксперты создали лепешку, в которую можно без труда завернуть начинку на любой вкус. Работники института пообещали приступить к разработке нового лакомства незамедлительно. По словам самой Костюченко, лепешка будет напоминать итальянский хлеб, который называется «фокачча».
В конце прошлого года меню космонавтов уже было обновлено щами, грибным супом и киселями из разных фруктов. Эксперты считают, что разнообразие орбитального рациона помогает наладить пищеварение. Сами космонавты признались, что чем вкуснее еда, тем лучше их настроение.
Как отмечает Марина Костюченко, запрос на обновление меню подал один из космонавтов, не так давно вернувшийся из космоса. Он хочет, чтобы эксперты создали лепешку, в которую можно без труда завернуть начинку на любой вкус. Работники института пообещали приступить к разработке нового лакомства незамедлительно. По словам самой Костюченко, лепешка будет напоминать итальянский хлеб, который называется «фокачча».
В конце прошлого года меню космонавтов уже было обновлено щами, грибным супом и киселями из разных фруктов. Эксперты считают, что разнообразие орбитального рациона помогает наладить пищеварение. Сами космонавты признались, что чем вкуснее еда, тем лучше их настроение.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 01:00