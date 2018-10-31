Рацион российских космонавтов может быть дополнен итальянскими лепешками с начинкой





Как отмечает Марина Костюченко, запрос на обновление меню подал один из космонавтов, не так давно вернувшийся из космоса. Он хочет, чтобы эксперты создали лепешку, в которую можно без труда завернуть начинку на любой вкус. Работники института пообещали приступить к разработке нового лакомства незамедлительно. По словам самой Костюченко, лепешка будет напоминать итальянский хлеб, который называется «фокачча».В конце прошлого года меню космонавтов уже было обновлено щами, грибным супом и киселями из разных фруктов. Эксперты считают, что разнообразие орбитального рациона помогает наладить пищеварение. Сами космонавты признались, что чем вкуснее еда, тем лучше их настроение.