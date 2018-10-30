Ольгу Бузову заметили в отношениях с братом известной модели





В интернете уже гуляют сплетни, что певица уже давно наладила свою личную жизнь. Фанат девушки рассказал, что ещё весной в Барвихе видел Ольгу в компании парня неславянской внешности.Поклонник заявил, что молодые люди целовались и обнимались. Многочисленные фанаты тут же выдвинули версию, что любовником Оли может быть ее гендиректор Эльмир Магеррамов, подошедший под описание фаната, так как является азербайджанцем.Но этот слух мне оправдался – кроме работы их ничего не связывает, что было доказано позже. И вот многие уверены, что любовником звезды может оказаться другой молодой человек.А активность Бузовой в микроблоге некого красавца-грузина под ником Мr.ramos4 показывает, что здесь явно что-то кроется. Кстати, сам парень является братом модели Миранды Шелии (@mimishelini), которая ещё популярна в интернете, как двойник Ирины Шейк.Брат Миранды занимается ведением страниц звезд российского шоу-бизнеса. Вот инсайдеры и заявляют, что как раз с ним у Ольги Бузовой и возникли отношения – знаменитость не пропускает ни одного поста парня, оставляя лайки и сердечки.Даты указывают, что отношения между ними начались уже довольно давно. А значит, как и предполагалось, программа «Замуж за Бузову» была устроена только для пиара, ведь Бузова уже занята.Теперь многочисленные поклонники девушки ждут, когда же это парочка сочетается браком.