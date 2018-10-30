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Особенная дочь Светланы Зейналовой сыграла роль дерева в школьном спектакле

Телеведущая Светлана Зейналова в соцсети Instagram поделилась с фанатами новыми успехами своей дочери. Особенная наследница знаменитости – Александра, сыграла роль дерева в школьном спектакле.

Особенная дочь Светланы Зейналовой сыграла роль дерева в школьном спектакле


Светлана Зейналова делает все для того, чтобы ее старшая дочка, невзирая на аутизм, жила полноценной жизнью, общалась со сверстниками, училась и развивалась. В этот раз девочка на некоторое время перевоплотилась в дерево. Она отлично справилась с ролью в спектакле, хоть от волнения забыла движения и слова. Ведущая поблагодарила всех детей из класса за то, что они постоянно помогают и поддерживают Александру.

Наследница телезвезды учится в третьем классе московской школы. В данном учебном учреждении предусмотрена специальная программа для обучения особенных детей. Александра учится со здоровыми детьми, просто иногда ей требуется немного больше усердия и времени для усвоения материала.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:10

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