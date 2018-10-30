Особенная дочь Светланы Зейналовой сыграла роль дерева в школьном спектакле

Светлана Зейналова делает все для того, чтобы ее старшая дочка, невзирая на аутизм, жила полноценной жизнью, общалась со сверстниками, училась и развивалась. В этот раз девочка на некоторое время перевоплотилась в дерево. Она отлично справилась с ролью в спектакле, хоть от волнения забыла движения и слова. Ведущая поблагодарила всех детей из класса за то, что они постоянно помогают и поддерживают Александру.Наследница телезвезды учится в третьем классе московской школы. В данном учебном учреждении предусмотрена специальная программа для обучения особенных детей. Александра учится со здоровыми детьми, просто иногда ей требуется немного больше усердия и времени для усвоения материала.