Особенная дочь Светланы Зейналовой сыграла роль дерева в школьном спектакле
Телеведущая Светлана Зейналова в соцсети Instagram поделилась с фанатами новыми успехами своей дочери. Особенная наследница знаменитости – Александра, сыграла роль дерева в школьном спектакле.
Светлана Зейналова делает все для того, чтобы ее старшая дочка, невзирая на аутизм, жила полноценной жизнью, общалась со сверстниками, училась и развивалась. В этот раз девочка на некоторое время перевоплотилась в дерево. Она отлично справилась с ролью в спектакле, хоть от волнения забыла движения и слова. Ведущая поблагодарила всех детей из класса за то, что они постоянно помогают и поддерживают Александру.
Наследница телезвезды учится в третьем классе московской школы. В данном учебном учреждении предусмотрена специальная программа для обучения особенных детей. Александра учится со здоровыми детьми, просто иногда ей требуется немного больше усердия и времени для усвоения материала.
Светлана Зейналова делает все для того, чтобы ее старшая дочка, невзирая на аутизм, жила полноценной жизнью, общалась со сверстниками, училась и развивалась. В этот раз девочка на некоторое время перевоплотилась в дерево. Она отлично справилась с ролью в спектакле, хоть от волнения забыла движения и слова. Ведущая поблагодарила всех детей из класса за то, что они постоянно помогают и поддерживают Александру.
Наследница телезвезды учится в третьем классе московской школы. В данном учебном учреждении предусмотрена специальная программа для обучения особенных детей. Александра учится со здоровыми детьми, просто иногда ей требуется немного больше усердия и времени для усвоения материала.