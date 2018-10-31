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Hyundai выпустила топовую версию Creta под именем Diamond

Компанией Hyundai была выпущена топовая версия Creta под именем Diamond. Данный кроссовер представят в Сан-Паулу в рамках моторшоу в начале ноября.

Hyundai выпустила топовую версию Creta под именем Diamond


Новую версию отличает комфортабельность и роскошь. Ей было присвоено наименование Diamond. Авто от стандартного кроссовера отличается эксклюзивной отделкой салона. Салон Hyundai Creta Diamond отделан перфорированной кожей белого цвета. При этом она сочетаема с коричневыми вставками. В крыше авто установлен большой панорамный люк. Имеется массивный спойлер, задние фонари на матрицах LED.

Кузов среднеразмерного транспортного средства сегмента SUV наделили четырьмя черными элементами отделки, включая стойки, боковины стёкол, окантовку днища, зеркала заднего вида. Hyundai Creta Diamond под капотом имеет бензиновый 2,0-литровый двигатель, который генерирует 156 лошадиных сил.

В случае перехода на газ мощность силового агрегата увеличивается до 166 лошадиных сил. В качестве трансмиссии была предложена шестиступенчатая коробка передач. Авто в роскошной версии производят также с передним приводом.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00

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