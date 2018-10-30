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Алиана Устиненко выбыла из конкурса «Человек года» вслед за Сашей Черно и Артемом Сорокой

Несколько дней назад в городских квартирах телепроекта «Дом-2» команда Ольги Бузовой прошла второй этап конкурса «Человек года». И из девяти участников в третий этап прошло только шесть.

В частности, стало известно, что не выдержав испытания «Куб», а также не набрав достаточное количество голосов, гонку за квартиру в Москве покинули: Александра Черно, Артем Сорока и Алиана Устиненко.

Алиана Устиненко выбыла из конкурса «Человек года» вслед за Сашей Черно и Артемом Сорокой

Теперь представлять команду поющей телеведущей будут: Роман Капаклы, Марина Африкантова, Илья Яббаров, Татьяна Владимировна Рапунцель, Ирина Пинчук и Андрей Шабарин.

Стоит отметить, что зрителям стало странно, что коллектив «слил» Алиану, оставив в конкурсе Иру и Андрея, по их мнению, Устиненко достойна победы больше, чем они.

Алиана Устиненко выбыла из конкурса «Человек года» вслед за Сашей Черно и Артемом Сорокой

Впрочем, сегодня появились слухи, что девушка специально покинула «Человек года», поскольку намерена уйти за ворота, дабы присматривать за сыном. Все дело в том, что ее бывший муж Александр Гобозов получил главную роль в одном из фильмов и совсем скоро приступит к съемкам, а значит сидеть с Робертом будет некому.

Также многим не понятно, почему коллектив практически единогласно решил дать шанс Илье, который последние несколько месяцев ведет себя отвратительно, не беспокоится о здоровье своего будущего ребенка, и оскорбляет его мать и всю ее семью.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:57

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