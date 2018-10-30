Мария Машкова поступила в экономический ВУЗ "по блату"

Однако через некоторое время сотрудники университета позвонили Владимиру Машкову, спросив, намерена ли его дочка посещать занятия. По словам Марии Машковой, тогда она также поступила в театральный ВУЗ имени Щукина, однако исключительно своими силами. Ей очень нравилось участвовать в театральных постановках, а вот занятия в престижном учебном учреждении для нее были скучными. Актриса сопроводила свой пост фото молодого отца, заранее попросив у него прощение за такой поступок.Публикация знаменитости в течение двух дней собрала свыше 2,7 тысяч одобрительных лайков и более 70 комментариев. Подписчики отметили талант Марии Машковой, заявляя, что очень часто пересматривают фильмы и сериалы с ее участием. Они также пожелали кинозвезде удачи во всех ее начинаниях.