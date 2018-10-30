Мария Машкова поступила в экономический ВУЗ "по блату"
Актриса Мария Машкова в своем микроблоге Instagram призналась поклонникам, что поступила в экономический ВУЗ "по блату". Она соврала своему отцу - Народному артисту РФ Владимиру Машкову, что желает «быть умной».
Однако через некоторое время сотрудники университета позвонили Владимиру Машкову, спросив, намерена ли его дочка посещать занятия. По словам Марии Машковой, тогда она также поступила в театральный ВУЗ имени Щукина, однако исключительно своими силами. Ей очень нравилось участвовать в театральных постановках, а вот занятия в престижном учебном учреждении для нее были скучными. Актриса сопроводила свой пост фото молодого отца, заранее попросив у него прощение за такой поступок.
Публикация знаменитости в течение двух дней собрала свыше 2,7 тысяч одобрительных лайков и более 70 комментариев. Подписчики отметили талант Марии Машковой, заявляя, что очень часто пересматривают фильмы и сериалы с ее участием. Они также пожелали кинозвезде удачи во всех ее начинаниях.
Однако через некоторое время сотрудники университета позвонили Владимиру Машкову, спросив, намерена ли его дочка посещать занятия. По словам Марии Машковой, тогда она также поступила в театральный ВУЗ имени Щукина, однако исключительно своими силами. Ей очень нравилось участвовать в театральных постановках, а вот занятия в престижном учебном учреждении для нее были скучными. Актриса сопроводила свой пост фото молодого отца, заранее попросив у него прощение за такой поступок.
Публикация знаменитости в течение двух дней собрала свыше 2,7 тысяч одобрительных лайков и более 70 комментариев. Подписчики отметили талант Марии Машковой, заявляя, что очень часто пересматривают фильмы и сериалы с ее участием. Они также пожелали кинозвезде удачи во всех ее начинаниях.