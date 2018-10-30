Светлана Ходченкова показала в Instagram откровенное фото с моря

Актриса Светлана Ходченкова в своем блоге Instagram поделилась с читателями откровенным снимком, где она лежит на кровати, едва прикрывшись простынею, а на фоне из окна отрывается красивая морская панорама. Свой пост актриса подписала так: «Ты хотела на море?! Ты на море!». Подтвердила свои слова Ходченкова хэштегами - # «гдетоубелогоморя» и «точнееформулируйтесвоимечты». Также артистка отметила, для исполнения мечты в полном объеме, ее нужно сформулировать максимально четко.Читатели блога актрисы поддержали ее мнение, касательно формулировок своих желаний. Многие оставили восхищенные комментарии и поделились воспоминаниями о своем отдыхе у моря. За короткий отрезок времени публикация набрала более 5 тыс «лайков» и их количество только растет.