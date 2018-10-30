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Светлана Ходченкова показала в Instagram откровенное фото с моря

Знаменитая российская актриса театра и кино Светлана Ходченкова опубликовала в своем блоге Instagram откровенный снимок, сделанный во время отдыха артистки на морском побережье. Она отметила, что для исполнения мечты ее нужно четко сформулировать. Поклонники оценили красоту фигуры кумира.
Светлана Ходченкова показала в Instagram откровенное фото с моря

Актриса Светлана Ходченкова в своем блоге Instagram поделилась с читателями откровенным снимком, где она лежит на кровати, едва прикрывшись простынею, а на фоне из окна отрывается красивая морская панорама. Свой пост актриса подписала так: «Ты хотела на море?! Ты на море!». Подтвердила свои слова Ходченкова хэштегами - # «гдетоубелогоморя» и «точнееформулируйтесвоимечты». Также артистка отметила, для исполнения мечты в полном объеме, ее нужно сформулировать максимально четко.

Читатели блога актрисы поддержали ее мнение, касательно формулировок своих желаний. Многие оставили восхищенные комментарии и поделились воспоминаниями о своем отдыхе у моря. За короткий отрезок времени публикация набрала более 5 тыс «лайков» и их количество только растет.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:08

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