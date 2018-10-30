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Ольгу Бузову просят взять под опеку дочерей Волочковой и Борисовой

Знатоки российского шоу-бизнеса сегодня часто обсуждают Анастасию Волочкову и Дану Борисову.

Многие уверены, что эти две женщины зависимы от вредных привычек. Поэтому кто-то уже посоветовал обратиться к Ольге Бузовой, чтобы та помогла.

Ольгу Бузову просят взять под опеку дочерей Волочковой и Борисовой

Недавно Дана с 11-летней дочкой Полиной приходила на программу «Бородина против Бузовой», где зрители приятно удивились тому, как Оля вела диалог с девочкой. Бузова даже защищала ребёнка от нападок критиков.

После выхода шоу, поклонники попросили Ольгу забрать к себе на попечение дочерей Борисовой и Волочковой. Известно, что Дана раньше имела проблемы с зависимостью от запрещенных препаратов и проходила реабилитацию в Таиланде. Также в интернете гуляют слухи, что, известная алкогольной зависимостью Волочкова, перешла на кое-что «покрепче».

Ольгу Бузову просят взять под опеку дочерей Волочковой и Борисовой

После ролика, где балерина бегала по снегу, фолловеры пришли к выводу, что Анастасия имеет дело с препаратами посерьёзнее. Взволнованные таким поведением этих известных женщин, сердобольные пользователи стали писать Ольге и предложили певице взять под опеку девочек.

Многие сетуют на их жизнь и пишут, что детям нужна нормальная мать. Сама Ольга Бузова по обыкновению не отреагировала на просьбы и комментарии подписчиков.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:31

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