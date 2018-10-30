Польский альпинист поднялся на самую высокую гору в стране и наткнулся на домашнего кота





Мужчина потратил несколько месяцев на подготовку к восхождению на вершину. Альпинист Войцех Ябчинский провел длительный период времени для приобретения необходимой физической формы, а также специализированных навыков, которые важны для такого путешествия. Мужчина вложил большое количество сил и времени, сумев в итоге подняться на вершину горы. Тот, кого он там встретил, крайне озадачил путника. Перед ним сидел кот, который вылизывал лапы прямо на вершине. Альпинист отмечает, что незнакомец был красив и видно, что одомашнен. Ябчинский предположил, что кто-то поднял его с собой, однако, после выяснил, что животное пришло сюда само.К сожалению, альпинист не обладал необходимыми навыками, чтобы самостоятельно спустить кота вниз. Впрочем, специалисты заверили, что позаботятся о питомце.