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Польский альпинист поднялся на самую высокую гору в стране и наткнулся на домашнего кота

Польский альпинист поднялся на самую высокую гору в стране и наткнулся на незнакомца, который озадачил мужчину. На вершине путешественника ждал красивый домашний кот.

Польский альпинист поднялся на самую высокую гору в стране и наткнулся на домашнего кота


Мужчина потратил несколько месяцев на подготовку к восхождению на вершину. Альпинист Войцех Ябчинский провел длительный период времени для приобретения необходимой физической формы, а также специализированных навыков, которые важны для такого путешествия. Мужчина вложил большое количество сил и времени, сумев в итоге подняться на вершину горы. Тот, кого он там встретил, крайне озадачил путника. Перед ним сидел кот, который вылизывал лапы прямо на вершине. Альпинист отмечает, что незнакомец был красив и видно, что одомашнен. Ябчинский предположил, что кто-то поднял его с собой, однако, после выяснил, что животное пришло сюда само.

К сожалению, альпинист не обладал необходимыми навыками, чтобы самостоятельно спустить кота вниз. Впрочем, специалисты заверили, что позаботятся о питомце.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 20:00

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