В Сети появилось архивное видео, где Примадонна рассказала о любви к молодым мальчикам

На представленном ролике Алла Борисовна запечатлена в газовом шарфике, черных лосинах, черной кофте и белом пиджаке. Примадонна в перерыве своего выступления начала вести диалог со зрителем. Алла Пугачева сказала, что у нее открылось второе дыхание, и поэтому она может что-нибудь «отчебучить». По ее словам, именно в этом возрасте женщины начинают увлекаться молодыми мальчиками.Как оказалось, Алла Борисовна сдержала свое обещание. Она пыталась построить отношения с Сергеем Челобановам, Владимиром Кузьминым, Филиппом Киркоровым, а также Максимом Галкиным. Однако только юморист смог сделать артистку счастливой.