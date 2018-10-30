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В Сети появилось архивное видео, где Примадонна рассказала о любви к молодым мальчикам

В Сети появилось архивное видео Аллы Пугачевой. Примадонна, облаченная в обтягивающие черные лосины, рассказывала о наступлении второй молодости, а также любви к молодым мальчикам.

В Сети появилось архивное видео, где Примадонна рассказала о любви к молодым мальчикам


На представленном ролике Алла Борисовна запечатлена в газовом шарфике, черных лосинах, черной кофте и белом пиджаке. Примадонна в перерыве своего выступления начала вести диалог со зрителем. Алла Пугачева сказала, что у нее открылось второе дыхание, и поэтому она может что-нибудь «отчебучить». По ее словам, именно в этом возрасте женщины начинают увлекаться молодыми мальчиками.

Как оказалось, Алла Борисовна сдержала свое обещание. Она пыталась построить отношения с Сергеем Челобановам, Владимиром Кузьминым, Филиппом Киркоровым, а также Максимом Галкиным. Однако только юморист смог сделать артистку счастливой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:30

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