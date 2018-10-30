Новую партию авто Lada Largus и Lada Vesta отправят на Кубу





АвтоВАЗ продолжает развитие сотрудничества с кубинскими властями, поставляя на Кубу авто Lada. Российский автопроизводитель поставил весной в Гавану 344 авто Largus и Vesta. Очередная партия машин отправится скоро через океан. Это для Кубы является внушительным объемом. Государство ежегодно импортирует 3 000 авто. Эдуард Вайно, являющийся вице-президентом ПАО «АвтоВАЗ», отметил, что латиноамериканский рынок является приоритетным для компании. Авто Lada поставляются в Чили и Боливию. Сейчас проводятся активные переговоры с Эквадором, Парагваем, Уругваем, Перу. АвтоВАЗ в период январь-сентябрь этого года на экспорт отправил 27 400 готовых авто Lada, а также машинокомплектов.Стоит отметить, что заводы, занимающиеся крупноузловой сборкой авто российской марки, работают в Египте и Казахстане. За рубежом с начала года открыли одиннадцать дилерских центров Lada. До конца этого года собираются запустить 35 дилерских центров автомобильной марки.