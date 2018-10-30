Новую партию авто Lada Largus и Lada Vesta отправят на Кубу
Новая партия авто Lada будет отправлена на Кубу. Дело в том, что правительство Кубы и АвтоВАЗ заключат контракт касающийся поставки 513 авто для работы в полиции, сервисе такси и прочих государственных структурах. Речь идет о двух моделях Волжского автозавода: Lada Largus и Lada Vesta.
АвтоВАЗ продолжает развитие сотрудничества с кубинскими властями, поставляя на Кубу авто Lada. Российский автопроизводитель поставил весной в Гавану 344 авто Largus и Vesta. Очередная партия машин отправится скоро через океан. Это для Кубы является внушительным объемом. Государство ежегодно импортирует 3 000 авто. Эдуард Вайно, являющийся вице-президентом ПАО «АвтоВАЗ», отметил, что латиноамериканский рынок является приоритетным для компании. Авто Lada поставляются в Чили и Боливию. Сейчас проводятся активные переговоры с Эквадором, Парагваем, Уругваем, Перу. АвтоВАЗ в период январь-сентябрь этого года на экспорт отправил 27 400 готовых авто Lada, а также машинокомплектов.
Стоит отметить, что заводы, занимающиеся крупноузловой сборкой авто российской марки, работают в Египте и Казахстане. За рубежом с начала года открыли одиннадцать дилерских центров Lada. До конца этого года собираются запустить 35 дилерских центров автомобильной марки.
АвтоВАЗ продолжает развитие сотрудничества с кубинскими властями, поставляя на Кубу авто Lada. Российский автопроизводитель поставил весной в Гавану 344 авто Largus и Vesta. Очередная партия машин отправится скоро через океан. Это для Кубы является внушительным объемом. Государство ежегодно импортирует 3 000 авто. Эдуард Вайно, являющийся вице-президентом ПАО «АвтоВАЗ», отметил, что латиноамериканский рынок является приоритетным для компании. Авто Lada поставляются в Чили и Боливию. Сейчас проводятся активные переговоры с Эквадором, Парагваем, Уругваем, Перу. АвтоВАЗ в период январь-сентябрь этого года на экспорт отправил 27 400 готовых авто Lada, а также машинокомплектов.
Стоит отметить, что заводы, занимающиеся крупноузловой сборкой авто российской марки, работают в Египте и Казахстане. За рубежом с начала года открыли одиннадцать дилерских центров Lada. До конца этого года собираются запустить 35 дилерских центров автомобильной марки.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:15