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«Умные» колонки «Яндекс.Станция» красного цвета появились в продаже

Во вторник – 30 октября стартовали продажи «умных» колонок «Яндекс.Станция». Новый девайс предлагается потенциальным покупателям в красном цвете, при этом устройство выйдет лимитированной серией.
«Умные» колонки «Яндекс.Станция» красного цвета появились в продаже

Новый гаджет оснащён таким же набором функций, что и обычные смарт-колонки. «Умная» колонка «Яндекс.Станция» предоставит пользователям сведения о погоде, последних новостях и ситуации на дороге. К тому же в девайс встроен голосовой помощник «Алиса», он может дать совет, что смотреть по телевизору или прочитает ребёнку сказку в любое время.

При покупке «умной» колонки «Яндекс.Станция» из лимитированной серии пользователь получает подписку «Яндекс.Плюс», которая действует в течение трёх лет, а также каждому покупателю полагаются партнёрские бонусы.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 19:00

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