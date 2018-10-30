«Умные» колонки «Яндекс.Станция» красного цвета появились в продаже





Новый гаджет оснащён таким же набором функций, что и обычные смарт-колонки. «Умная» колонка «Яндекс.Станция» предоставит пользователям сведения о погоде, последних новостях и ситуации на дороге. К тому же в девайс встроен голосовой помощник «Алиса», он может дать совет, что смотреть по телевизору или прочитает ребёнку сказку в любое время.При покупке «умной» колонки «Яндекс.Станция» из лимитированной серии пользователь получает подписку «Яндекс.Плюс», которая действует в течение трёх лет, а также каждому покупателю полагаются партнёрские бонусы.