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Надежда Бабкина поразила фанатов сменой имиджа в Instagram

В аккаунте Надежды Бабкиной в соцсети Instagram появились новые снимки с гастролей артистки по Сибири. На данных фото певица запечатлена в новом образе, чем поразила своих многочисленных фанатов.

Надежда Бабкина поразила фанатов сменой имиджа в Instagram


Пользователи Сети поразились сменой имиджа Надежды Бабкиной, потому что она из брюнетки перевоплотилась в блондинку, надев парик. Фолловеры в восторге от нового образа артистки. Поклонники писали, что звезде очень идет светлый цвет волос, посоветовав ей перекраситься. Пользователи отметили, что со сменой имиджа знаменитость даже помолодела.

Стоит отметить, что из-за гастролей Надежда Бабкина не могла участвовать в съемках телепрограммы «Модный приговор». Вместо певицы на шоу пригласили Екатерину Скулкину.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:52

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