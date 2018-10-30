Надежда Бабкина поразила фанатов сменой имиджа в Instagram

Пользователи Сети поразились сменой имиджа Надежды Бабкиной, потому что она из брюнетки перевоплотилась в блондинку, надев парик. Фолловеры в восторге от нового образа артистки. Поклонники писали, что звезде очень идет светлый цвет волос, посоветовав ей перекраситься. Пользователи отметили, что со сменой имиджа знаменитость даже помолодела.Стоит отметить, что из-за гастролей Надежда Бабкина не могла участвовать в съемках телепрограммы «Модный приговор». Вместо певицы на шоу пригласили Екатерину Скулкину.