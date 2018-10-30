Тина Кароль рассказала журналистам об успехах сына в британской школе





Певица Тина Кароль рассказала, что ее сын Вениамин учится в одной из школ Британии и довольно успешно. В своем достаточно юном возрасте мальчик проявил характер и держится на уровне своих одноклассников, коренных англичан. По словам звезды, перед отъездом на учебу сын владел английским языком достаточно плохо, а на сегодняшний день уже говорит на нем очень свободно. Также певица отметила, что теперь он говорит на родном украинском языке с акцентом.Тина Кароль призналась, что переживала за сына и хотела забрать его из Туманного Альбиона домой. Но через короткий отрезок времени мальчик показал хорошую успеваемость. Притом, что его приняли в 5 класс, а не в 3, как это должно было быть. Причиной этому стали особенности британских школ. Напомним, что Вениамина Тина Кароль родила, будучи в браке с музыкальным продюсером Евгением Огиром. К сожалению, их брак просуществовал не долго – в 2013 году Огир скончался от рака желудка.