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Анастасия Волочкова поздравила поклонников в Instagram с первым снегом

Отечественная балерина Анастасия Волочкова обнародовала в своем Instagram-аккаунте новое видео, где она бегает возле своего загородного особняка по заснеженным дорожкам. Танцовщица также поздравила поклонников с первым снегом.

Анастасия Волочкова поздравила поклонников в Instagram с первым снегом


Знаменитость похвасталась обновкой — пальтишком с капюшоном. Звезда сделала небольшую экскурсию по двору своего особняка. Анастасия Волочкова также пожелала фолловерам оставаться добрыми, радоваться каждому мгновению. Поклонники прониклись атмосферным видео, где видны падающие на фоне светящих фонарей снежинки.

Подписчики поблагодарили балерину за ролик, засыпав ее комплиментами. Фанаты заметили, что у Анастасии Волочкова очень приятный голос и прелестный дворик. Они также подчеркнули, что на видео знаменитость очень милая, добрая и простая.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:06

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