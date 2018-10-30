АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 75.04 USD 65.81
Курс валют на 30.10.2018

Розалия Райсон уверена, что её счастью с Андреем Шабариным помешала Майя Донцова

Розалия Райсон убеждена, что ее благополучию с Андреем Шабариным воспрепятствовала Майя Донцова.

Не секрет, что Розалия на протяжении месяца пыталась привыкнуть к выходкам Андрея и почти что приручила этого «проектного» ловеласа, увлекающегося новенькими участницами реалити-шоу «Дом-2». Тем не менее, все старания Райсон, включая «волшебство» и беспрерывную борьбу с соперницами, оказались напрасными.

Розалия Райсон уверена, что её счастью с Андреем Шабариным помешала Майя Донцова

Дело в том, что Андрей Шабарин на сегодняшний день во всеуслышание продолжает заявлять, что испытывает симпатию к бывшей супруге Александра Гобозова – Алиане Устиненко, с которой хочет строить отношения. Долгое время Розалия Райсон думала, где же она допустила ошибку.

Как оказалось, Розалия уверена в том, что им с Андреем помешала Майя Донцова. Блондинка вспомнила ту ситуацию, когда она, обиженная на Шабарина, пожаловалась возлюбленной Алексея Купина на «слабую тягу» своего избранника к «волшебству». Тогда Донцова раздула из слов Райсон тему, про «пол шестого», что и привело к тому, что мужчина вычеркнул из своего «гарема» участницу реалити-шоу.

По мнению Розалии Райсон, именно поступок Майи Донцовой отвернул от нее Андрея Шабарина. Впрочем, некоторые телезрители «Дома-2» решили припомнить девушке ее переписки с бывшим участником телепроекта – Константином Ивановым. Многие поклонники телешоу убеждены, что именно этого не стал прощать «барин» своей пассии, поэтому бросил ее и отправился на Поляну покорять Алиану Устиненко.

Розалия Райсон уверена, что её счастью с Андреем Шабариным помешала Майя Донцова

К слову, кое-кто из зрителей «Дома-2» поговаривает о том, что Андрей Шабарин бросил Розалию Райсон из-за того, что у девушки заканчивается испытательный срок и руководство реалити-шоу намерено отправить блондинку домой, так как она слишком уж неконфликтная, бесстрастная и сдержанная.

«Шабарин бросил Райсон не просто так и все это хорошо понимают! По-видимому Розалию организаторы «Дома-2» хотят отправить за Периметр, поэтому Андрей по-быстрому и слился! Ну не подходят организаторам спокойные и неконфликтные барышни..» - написал одни из телезрителей «Дома-2» в Сети.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Маликов в Instagram показал шевелюру,
Доисторический птерозавр летал в небе над
За беременностью Меган Маркл наблюдают 19 врачей
Грузовое авто Iveco Stralis NP без подзарядки
Илона Столье перепутала «tracker» с бомбой
Розалия Райсон уверена, что её счастью с Андреем
Юлия Высоцкая скоро будет удостоена звания
Эксперт прокомментировал возможное увеличение цен
В Мексике во время урагана «Серхио» очевидцы
Работники Мосприроды рекомендуют москвичам
Звезда «Дома-2» Маргарита Марсо сравнила себя с
Ученые с помощью МРТ получили фотоснимок молекулы
Тюнинговое ателье Speedkore разработало маслкар
«Путешественник во времени» сообщил о
Марина Африкантова должна брать пример с Саши
Анну Седокову раскритиковали в Instagram за
Мама Валерии Хуснутдиновой приехала на «Дом-2»
Ученые: Редкие наследственные болезни можно
Ольга Орлова в Instagram выложила новое фото в
Компания Panasonic создала первый в мире
Взорвавшийся над Великобританией загадочный болид
Ирина Горбачева закрутила роман с режиссером
Диетологи рассказали о пятидневной диете по типу
В Сети обнаружены первые снимки бюджетных Honor
Илья Яббаров не переживает из-за интимных фото
Юнна Волкова заявила, что готова помочь
Актриса Витория Романенко второй раз стала мамой
Биологи заставили кишечные палочки работать
Планшет Apple iPad Pro лишится кнопки «домой»
Звезды «ДОМа-2» Алена Ашмарина и Илья Григоренко
Просмотреть все новости