Розалия Райсон уверена, что её счастью с Андреем Шабариным помешала Майя Донцова

«Шабарин бросил Райсон не просто так и все это хорошо понимают! По-видимому Розалию организаторы «Дома-2» хотят отправить за Периметр, поэтому Андрей по-быстрому и слился! Ну не подходят организаторам спокойные и неконфликтные барышни..» - написал одни из телезрителей «Дома-2» в Сети.





Не секрет, что Розалия на протяжении месяца пыталась привыкнуть к выходкам Андрея и почти что приручила этого «проектного» ловеласа, увлекающегося новенькими участницами реалити-шоу «Дом-2». Тем не менее, все старания Райсон, включая «волшебство» и беспрерывную борьбу с соперницами, оказались напрасными.Дело в том, что Андрей Шабарин на сегодняшний день во всеуслышание продолжает заявлять, что испытывает симпатию к бывшей супруге Александра Гобозова – Алиане Устиненко, с которой хочет строить отношения. Долгое время Розалия Райсон думала, где же она допустила ошибку.Как оказалось, Розалия уверена в том, что им с Андреем помешала Майя Донцова. Блондинка вспомнила ту ситуацию, когда она, обиженная на Шабарина, пожаловалась возлюбленной Алексея Купина на «слабую тягу» своего избранника к «волшебству». Тогда Донцова раздула из слов Райсон тему, про «пол шестого», что и привело к тому, что мужчина вычеркнул из своего «гарема» участницу реалити-шоу.По мнению Розалии Райсон, именно поступок Майи Донцовой отвернул от нее Андрея Шабарина. Впрочем, некоторые телезрители «Дома-2» решили припомнить девушке ее переписки с бывшим участником телепроекта – Константином Ивановым. Многие поклонники телешоу убеждены, что именно этого не стал прощать «барин» своей пассии, поэтому бросил ее и отправился на Поляну покорять Алиану Устиненко.К слову, кое-кто из зрителей «Дома-2» поговаривает о том, что Андрей Шабарин бросил Розалию Райсон из-за того, что у девушки заканчивается испытательный срок и руководство реалити-шоу намерено отправить блондинку домой, так как она слишком уж неконфликтная, бесстрастная и сдержанная.