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Ученые рассказали о живущих в Диснейленде «призраках»

Ученые рассказали о “призраках” в Диснейленде. Речь идет не о мистических существах, а о кремированных людях, чей прах многие посетители желают развеять в сказочном месте.

Ученые рассказали о живущих в Диснейленде «призраках»


Как сообщается, множество посетителей приходят в парк для того, чтобы проститься с погибшим родственником. В качестве прощания такие люди предпочитают распыление праха усопшего. Причем это продолжает происходить даже под угрозой ареста и достаточно крупного денежного штрафа. Несмотря на то, что прах становится безвредным из-за высоких температур, его утилизация производится при помощи специальных пылесосов и все сотрудники имеют при себе код для звонка, предупреждающий о том, что в парке появился креман. Распыление праха разрешено в национальных парках и у водоемов, однако, лишь при наличии разрешения.

Несмотря на то, что существенной опасности данные “призраки” не представляют, они доставляют массу неудобств работникам Диснейленда. Кроме того, ученые утверждают, что некоторые виды праха могут токсичными, в связи с чем, попытка развеять останки кремированного родственника может привести к существенному ущербу для сказочного парка.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 18:00

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