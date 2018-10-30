Ученые рассказали о живущих в Диснейленде «призраках»





Как сообщается, множество посетителей приходят в парк для того, чтобы проститься с погибшим родственником. В качестве прощания такие люди предпочитают распыление праха усопшего. Причем это продолжает происходить даже под угрозой ареста и достаточно крупного денежного штрафа. Несмотря на то, что прах становится безвредным из-за высоких температур, его утилизация производится при помощи специальных пылесосов и все сотрудники имеют при себе код для звонка, предупреждающий о том, что в парке появился креман. Распыление праха разрешено в национальных парках и у водоемов, однако, лишь при наличии разрешения.Несмотря на то, что существенной опасности данные “призраки” не представляют, они доставляют массу неудобств работникам Диснейленда. Кроме того, ученые утверждают, что некоторые виды праха могут токсичными, в связи с чем, попытка развеять останки кремированного родственника может привести к существенному ущербу для сказочного парка.