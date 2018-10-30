В России автопроизводитель Datsun проводит отзыв 211 авто on-DO/mi-DO





В сообщении Росстандарта значится, что причиной отзыва является установка рулевого колеса вместе с не соответствующим ему специальным модулем подушки безопасности. Вследствие этой ошибки фиксация модуля автомобильной подушки безопасности может в данном случае не отвечать существующим критериям надежности. Чтобы устранить данную неполадку владельцам транспортных средств on-DO/mi-DO нужно будет предоставить авто в дилерский центр.В свою очередь представители производителя уведомят об этом владельцев, которые подпадают под отзыв Datsun. Транспортные средства будут отремонтированы за счёт компании. Стоит отметить, что авто Datsun on-DO раньше вошло в список лидеров реализаций в рамках отечественного авторынка.