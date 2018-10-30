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В России автопроизводитель Datsun проводит отзыв 211 авто on-DO/mi-DO

Автопроизводитель Datsun в России проводит отзыв 211 транспортных средств on-DO/mi-DO, которые выпустили в период 3 – 20 апреля текущего года. Информацию во вторник сообщили представители компании «Ниссан Мэнуфакчуринг Рус».

В России автопроизводитель Datsun проводит отзыв 211 авто on-DO/mi-DO


В сообщении Росстандарта значится, что причиной отзыва является установка рулевого колеса вместе с не соответствующим ему специальным модулем подушки безопасности. Вследствие этой ошибки фиксация модуля автомобильной подушки безопасности может в данном случае не отвечать существующим критериям надежности. Чтобы устранить данную неполадку владельцам транспортных средств on-DO/mi-DO нужно будет предоставить авто в дилерский центр.

В свою очередь представители производителя уведомят об этом владельцев, которые подпадают под отзыв Datsun. Транспортные средства будут отремонтированы за счёт компании. Стоит отметить, что авто Datsun on-DO раньше вошло в список лидеров реализаций в рамках отечественного авторынка.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:43

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