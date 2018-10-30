Дочь певицы Жасмин приняла участие в модном показе для детей

Маргарита вышла на подиум в пышном белом наряде. Публикации собрали огромное количество лайков и комментариев от многочисленных фанатов Жасмин. Поклонники отметили, что дочь звезды прекрасно держалась, при этом отлично справилась со своей ролью. Некоторые подчеркнули, что малышка копия своей знаменитой мамы.Стоит отметить, что дети поп-короля Филиппа Киркорова - Мартин и Алла-Виктория, также участвовали в показе на Московской Неделе моды. Певец гордится успехами своих наследников.