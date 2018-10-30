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Компания Chevrolet представила электрический Camaro eCOPO для дрэг-рейсинга

Представители компании Chevrolet продемонстрировали концепт электрического автомобиля eCOPO Camaro. Новая модель оснащена силовой установкой мощностью 710 лошадиных сил, она создана специально для дрэг-рейсинга.
Компания Chevrolet представила электрический Camaro eCOPO для дрэг-рейсинга

Прототип Chevrolet eCOPO Camaro дебютировал на тюнинг-шоу SEMA. Силовая установка машины состоит из двух моторов BorgWarner HVH 250-150, они передают крутящий момент и мощность через автоматическую коробку передач Turbo 400. О динамических характеристиках нового автомобиля информации пока нет. Однако эксперты уверены в том, что машина сможет преодолеть дистанцию продолжительностью 402 метра примерно за 9 секунд.

По словам разработчиков, силовой агрегат может функционировать в тандеме со всеми коробками от GM, при этом мотор устанавливается на штатные крепления под капотом. Подпитка двигателей осуществляется от 800-вольтового аккумуляторного блока, который поддерживает быструю зарядку.



 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 17:53

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