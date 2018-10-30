Компания Chevrolet представила электрический Camaro eCOPO для дрэг-рейсинга





Прототип Chevrolet eCOPO Camaro дебютировал на тюнинг-шоу SEMA. Силовая установка машины состоит из двух моторов BorgWarner HVH 250-150, они передают крутящий момент и мощность через автоматическую коробку передач Turbo 400. О динамических характеристиках нового автомобиля информации пока нет. Однако эксперты уверены в том, что машина сможет преодолеть дистанцию продолжительностью 402 метра примерно за 9 секунд.По словам разработчиков, силовой агрегат может функционировать в тандеме со всеми коробками от GM, при этом мотор устанавливается на штатные крепления под капотом. Подпитка двигателей осуществляется от 800-вольтового аккумуляторного блока, который поддерживает быструю зарядку.