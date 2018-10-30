Дмитрий Маликов в Instagram показал шевелюру, напоминающую парик Дональда Трампа

Певец Дмитрий Маликов в Instagram опубликовал снимок с одного из своих концертов. На фотографии можно увидеть Маликова за игрой на фортепиано и энергично махающего головой, из-за чего его шевелюра напомнила подписчикам парик президента США, который вот-вот слетит с его головы. Под постом он шутливо написал, что так увлекся, что чуть не потерял такую пикантную часть образа.Читатели блога певца оценили его тонкий юмор, а в ответ пошутили о челюсти Клинтон.