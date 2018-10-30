АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 75.04 USD 65.81
Курс валют на 30.10.2018

Дмитрий Маликов в Instagram показал шевелюру, напоминающую парик Дональда Трампа

Известный российский певец Дмитрий Маликов показал в своем микроблоге Instagram фотографию развивающейся шевелюры, которая похожа на слетающий парик президента США Дональда Трампа. Поклонники оценили тонкий юмор кумира.
Дмитрий Маликов в Instagram показал шевелюру, напоминающую парик Дональда Трампа

Певец Дмитрий Маликов в Instagram опубликовал снимок с одного из своих концертов. На фотографии можно увидеть Маликова за игрой на фортепиано и энергично махающего головой, из-за чего его шевелюра напомнила подписчикам парик президента США, который вот-вот слетит с его головы. Под постом он шутливо написал, что так увлекся, что чуть не потерял такую пикантную часть образа.

Читатели блога певца оценили его тонкий юмор, а в ответ пошутили о челюсти Клинтон.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые представили примерный рацион людей
Тина Кароль рассказала журналистам об успехах
Дочь певицы Жасмин приняла участие в модном
Анастасия Волочкова поздравила поклонников в
Ученые рассказали о живущих в Диснейленде
Алиана Устиненко выбыла из конкурса «Человек
Компания Chevrolet представила электрический
Елка и Иван Ургант почтили память Николая
NASA планирует осуществить полет астронавтов к
Ольгу Бузову просят взять под опеку дочерей
В Сети появилось архивное видео, где Примадонна
Диана Арбенина рассказала фанатам в Instagram о
Беременная Алена Савкина (Рапунцель-младшая)
Глава МИД Украины призвал соотечественников сдать
Дмитрий Маликов в Instagram показал шевелюру,
Доисторический птерозавр летал в небе над
За беременностью Меган Маркл наблюдают 19 врачей
Грузовое авто Iveco Stralis NP без подзарядки
Илона Столье перепутала «tracker» с бомбой
Розалия Райсон уверена, что её счастью с Андреем
Юлия Высоцкая скоро будет удостоена звания
Эксперт прокомментировал возможное увеличение цен
В Мексике во время урагана «Серхио» очевидцы
Работники Мосприроды рекомендуют москвичам
Звезда «Дома-2» Маргарита Марсо сравнила себя с
Ученые с помощью МРТ получили фотоснимок молекулы
Тюнинговое ателье Speedkore разработало маслкар
«Путешественник во времени» сообщил о
Марина Африкантова должна брать пример с Саши
Анну Седокову раскритиковали в Instagram за
Просмотреть все новости