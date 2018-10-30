Звезда «Дома-2» Маргарита Марсо сравнила себя с Мэрилин Монро
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Маргарита Марсо не часто выкладывает на своей странице в социальной сети Instagram фотографии в купальниках, стараясь придерживаться определенных рамок. Однако подписчики периодически любят подискутировать на тему фигуры девушки – красивая она или нет.
Многие считают, что молодая мама двоих детей выглядит прекрасно, однако есть все-таки и те, кто утверждает, что она полновата и сейчас худыми называют только тех, у кого вес 45 килограмм при росте 170 сантиметров.
Однако, стоит напомнить, что такие стандарты красоты были не всегда. К примеру, в 50-е годы прошлого века идеальной считалась фигура Мэрилин Монро, которая не только обладала животиком, но и гордилась им.
Поэтому Рита считает, что ей следовало бы родиться во времена этой легендарной артистки, поскольку тогда бы она полностью соответствовала идеалу.
Некоторые согласились со словами девушки, но большинство поспешило успокоить ее и заверить, что и в наше время она выглядит превосходно. По их словам, далеко не всем мужчинам нравится смотреть на «костлявых» барышень, так как они лишены женственности, чего не скажешь о таких, как Марсо.
Многие считают, что молодая мама двоих детей выглядит прекрасно, однако есть все-таки и те, кто утверждает, что она полновата и сейчас худыми называют только тех, у кого вес 45 килограмм при росте 170 сантиметров.
Однако, стоит напомнить, что такие стандарты красоты были не всегда. К примеру, в 50-е годы прошлого века идеальной считалась фигура Мэрилин Монро, которая не только обладала животиком, но и гордилась им.
Поэтому Рита считает, что ей следовало бы родиться во времена этой легендарной артистки, поскольку тогда бы она полностью соответствовала идеалу.
Некоторые согласились со словами девушки, но большинство поспешило успокоить ее и заверить, что и в наше время она выглядит превосходно. По их словам, далеко не всем мужчинам нравится смотреть на «костлявых» барышень, так как они лишены женственности, чего не скажешь о таких, как Марсо.
«Не слушай никого, у тебя хорошая фигура», «Мужчинам всегда нравятся женщины, с бедрами, скажем так, а не с палками ногами, которые идут из-под мышек, короче, Ритуль, ты в тренде!», «Красивая фигура, такая и должна быть, а не кожа да кости», «Рита, у тебя прекрасная фигура, очень женственная», «У тебя идеальная фигура на все времена», - писали поклонники в комментариях.