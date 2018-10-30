Звезда «Дома-2» Маргарита Марсо сравнила себя с Мэрилин Монро

«Не слушай никого, у тебя хорошая фигура», «Мужчинам всегда нравятся женщины, с бедрами, скажем так, а не с палками ногами, которые идут из-под мышек, короче, Ритуль, ты в тренде!», «Красивая фигура, такая и должна быть, а не кожа да кости», «Рита, у тебя прекрасная фигура, очень женственная», «У тебя идеальная фигура на все времена», - писали поклонники в комментариях.





Многие считают, что молодая мама двоих детей выглядит прекрасно, однако есть все-таки и те, кто утверждает, что она полновата и сейчас худыми называют только тех, у кого вес 45 килограмм при росте 170 сантиметров.Однако, стоит напомнить, что такие стандарты красоты были не всегда. К примеру, в 50-е годы прошлого века идеальной считалась фигура Мэрилин Монро, которая не только обладала животиком, но и гордилась им.Поэтому Рита считает, что ей следовало бы родиться во времена этой легендарной артистки, поскольку тогда бы она полностью соответствовала идеалу.Некоторые согласились со словами девушки, но большинство поспешило успокоить ее и заверить, что и в наше время она выглядит превосходно. По их словам, далеко не всем мужчинам нравится смотреть на «костлявых» барышень, так как они лишены женственности, чего не скажешь о таких, как Марсо.