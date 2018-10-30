АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 75.04 USD 65.81
Курс валют на 30.10.2018

Звезда «Дома-2» Маргарита Марсо сравнила себя с Мэрилин Монро

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Маргарита Марсо не часто выкладывает на своей странице в социальной сети Instagram фотографии в купальниках, стараясь придерживаться определенных рамок. Однако подписчики периодически любят подискутировать на тему фигуры девушки – красивая она или нет.

Многие считают, что молодая мама двоих детей выглядит прекрасно, однако есть все-таки и те, кто утверждает, что она полновата и сейчас худыми называют только тех, у кого вес 45 килограмм при росте 170 сантиметров.

Звезда «Дома-2» Маргарита Марсо сравнила себя с Мэрилин Монро

Однако, стоит напомнить, что такие стандарты красоты были не всегда. К примеру, в 50-е годы прошлого века идеальной считалась фигура Мэрилин Монро, которая не только обладала животиком, но и гордилась им.

Поэтому Рита считает, что ей следовало бы родиться во времена этой легендарной артистки, поскольку тогда бы она полностью соответствовала идеалу.

Звезда «Дома-2» Маргарита Марсо сравнила себя с Мэрилин Монро

Некоторые согласились со словами девушки, но большинство поспешило успокоить ее и заверить, что и в наше время она выглядит превосходно. По их словам, далеко не всем мужчинам нравится смотреть на «костлявых» барышень, так как они лишены женственности, чего не скажешь о таких, как Марсо.

«Не слушай никого, у тебя хорошая фигура», «Мужчинам всегда нравятся женщины, с бедрами, скажем так, а не с палками ногами, которые идут из-под мышек, короче, Ритуль, ты в тренде!», «Красивая фигура, такая и должна быть, а не кожа да кости», «Рита, у тебя прекрасная фигура, очень женственная», «У тебя идеальная фигура на все времена», - писали поклонники в комментариях.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Маликов в Instagram показал шевелюру,
Доисторический птерозавр летал в небе над
За беременностью Меган Маркл наблюдают 19 врачей
Грузовое авто Iveco Stralis NP без подзарядки
Илона Столье перепутала «tracker» с бомбой
Розалия Райсон уверена, что её счастью с Андреем
Юлия Высоцкая скоро будет удостоена звания
Эксперт прокомментировал возможное увеличение цен
В Мексике во время урагана «Серхио» очевидцы
Работники Мосприроды рекомендуют москвичам
Звезда «Дома-2» Маргарита Марсо сравнила себя с
Ученые с помощью МРТ получили фотоснимок молекулы
Тюнинговое ателье Speedkore разработало маслкар
«Путешественник во времени» сообщил о
Марина Африкантова должна брать пример с Саши
Анну Седокову раскритиковали в Instagram за
Мама Валерии Хуснутдиновой приехала на «Дом-2»
Ученые: Редкие наследственные болезни можно
Ольга Орлова в Instagram выложила новое фото в
Компания Panasonic создала первый в мире
Взорвавшийся над Великобританией загадочный болид
Ирина Горбачева закрутила роман с режиссером
Диетологи рассказали о пятидневной диете по типу
В Сети обнаружены первые снимки бюджетных Honor
Илья Яббаров не переживает из-за интимных фото
Юнна Волкова заявила, что готова помочь
Актриса Витория Романенко второй раз стала мамой
Биологи заставили кишечные палочки работать
Планшет Apple iPad Pro лишится кнопки «домой»
Звезды «ДОМа-2» Алена Ашмарина и Илья Григоренко
Просмотреть все новости