Ученые представили примерный рацион людей середины XXI века





В первую очередь отмечается, что в обозримом будущем мясо заменят другим продуктом. Это связано с тем, что животноводческий белок представляет определенную опасность для окружающей среды и людям, в любом случае, придется найти ему альтернативу. Эксперты утверждают, что белок будущего станет растительным, а благодаря специфической технологии производства, будет неотличим от мяса. Кроме того, белок в огромных количествах содержится в насекомых. Ученые утверждают, что там его значительно больше, нежели в говядине. В качестве замены жиров выступят некоторые виды водорослей. Благодаря генной модификации, жира в них больше, чем в пальмовом масле.Ученые убеждены, что в обозримом будущем рацион людей должен существенно измениться. В противном случае прокормить 9 миллиардов людей может быть достаточно проблематично.