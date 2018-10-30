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Ученые представили примерный рацион людей середины XXI века

Ученые утверждают, что к середине 21 века численность людского населения может превысить 9 миллиардов. В связи с этим специалисты попытались представить примерный рацион людей будущего.

Ученые представили примерный рацион людей середины XXI века


В первую очередь отмечается, что в обозримом будущем мясо заменят другим продуктом. Это связано с тем, что животноводческий белок представляет определенную опасность для окружающей среды и людям, в любом случае, придется найти ему альтернативу. Эксперты утверждают, что белок будущего станет растительным, а благодаря специфической технологии производства, будет неотличим от мяса. Кроме того, белок в огромных количествах содержится в насекомых. Ученые утверждают, что там его значительно больше, нежели в говядине. В качестве замены жиров выступят некоторые виды водорослей. Благодаря генной модификации, жира в них больше, чем в пальмовом масле.

Ученые убеждены, что в обозримом будущем рацион людей должен существенно измениться. В противном случае прокормить 9 миллиардов людей может быть достаточно проблематично.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 18:32

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