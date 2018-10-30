Глава МИД Украины призвал соотечественников сдать российские паспорта
Павел Климкин, являющийся министром иностранных дел Украины, призвал соотечественников сдать свои российские паспорта. Глава МИД выступил во Львове.
По его словам, нужно начать общественную дискуссию про возможность иметь гражданство нескольких стран. Климкин заметил, что если речь идет о российском паспорте, тогда говорить в данном случае не о чем. Министр сказал, что люди, у которых имеются паспорта РФ, должны их сдать. Со всеми остальными будет вестись разговор. Наличие паспортов различных государств накладывает определенные ограничения. К примеру, с двойным гражданством люди не смогут занимать определенные должности. Также его не смогут получать военные командиры. На территории Украины в настоящее время нельзя иметь двойное гражданство. При этом в законе не указывается, какие санкции предусматриваются за такое нарушение.
В стране осенью произошел скандал, вследствие того, что в Закарпатской области в городе Берегово консульство Венгрии выдало венгерские паспорта украинским гражданам. При этом их попросили не распространяться о выдаче новых документов. Дипломатический скандал в данном случае завершился тем, что консулы двух государств были высланы с соседних стран. Климкин поздней отметил необходимость принятия нового закона, позволяющего регулировать получение населением паспортов прочих стран. Глава украинского МИД при этом не исключает введение уголовного наказания за такое правонарушение.
По его словам, нужно начать общественную дискуссию про возможность иметь гражданство нескольких стран. Климкин заметил, что если речь идет о российском паспорте, тогда говорить в данном случае не о чем. Министр сказал, что люди, у которых имеются паспорта РФ, должны их сдать. Со всеми остальными будет вестись разговор. Наличие паспортов различных государств накладывает определенные ограничения. К примеру, с двойным гражданством люди не смогут занимать определенные должности. Также его не смогут получать военные командиры. На территории Украины в настоящее время нельзя иметь двойное гражданство. При этом в законе не указывается, какие санкции предусматриваются за такое нарушение.
В стране осенью произошел скандал, вследствие того, что в Закарпатской области в городе Берегово консульство Венгрии выдало венгерские паспорта украинским гражданам. При этом их попросили не распространяться о выдаче новых документов. Дипломатический скандал в данном случае завершился тем, что консулы двух государств были высланы с соседних стран. Климкин поздней отметил необходимость принятия нового закона, позволяющего регулировать получение населением паспортов прочих стран. Глава украинского МИД при этом не исключает введение уголовного наказания за такое правонарушение.
Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:13