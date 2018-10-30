АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 75.04 USD 65.81
Курс валют на 30.10.2018

Глава МИД Украины призвал соотечественников сдать российские паспорта

Павел Климкин, являющийся министром иностранных дел Украины, призвал соотечественников сдать свои российские паспорта. Глава МИД выступил во Львове.

Глава МИД Украины призвал соотечественников сдать российские паспорта


По его словам, нужно начать общественную дискуссию про возможность иметь гражданство нескольких стран. Климкин заметил, что если речь идет о российском паспорте, тогда говорить в данном случае не о чем. Министр сказал, что люди, у которых имеются паспорта РФ, должны их сдать. Со всеми остальными будет вестись разговор. Наличие паспортов различных государств накладывает определенные ограничения. К примеру, с двойным гражданством люди не смогут занимать определенные должности. Также его не смогут получать военные командиры. На территории Украины в настоящее время нельзя иметь двойное гражданство. При этом в законе не указывается, какие санкции предусматриваются за такое нарушение.

В стране осенью произошел скандал, вследствие того, что в Закарпатской области в городе Берегово консульство Венгрии выдало венгерские паспорта украинским гражданам. При этом их попросили не распространяться о выдаче новых документов. Дипломатический скандал в данном случае завершился тем, что консулы двух государств были высланы с соседних стран. Климкин поздней отметил необходимость принятия нового закона, позволяющего регулировать получение населением паспортов прочих стран. Глава украинского МИД при этом не исключает введение уголовного наказания за такое правонарушение.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые представили примерный рацион людей
Тина Кароль рассказала журналистам об успехах
Дочь певицы Жасмин приняла участие в модном
Анастасия Волочкова поздравила поклонников в
Ученые рассказали о живущих в Диснейленде
Алиана Устиненко выбыла из конкурса «Человек
Компания Chevrolet представила электрический
Елка и Иван Ургант почтили память Николая
NASA планирует осуществить полет астронавтов к
Ольгу Бузову просят взять под опеку дочерей
В Сети появилось архивное видео, где Примадонна
Диана Арбенина рассказала фанатам в Instagram о
Беременная Алена Савкина (Рапунцель-младшая)
Глава МИД Украины призвал соотечественников сдать
Дмитрий Маликов в Instagram показал шевелюру,
Доисторический птерозавр летал в небе над
За беременностью Меган Маркл наблюдают 19 врачей
Грузовое авто Iveco Stralis NP без подзарядки
Илона Столье перепутала «tracker» с бомбой
Розалия Райсон уверена, что её счастью с Андреем
Юлия Высоцкая скоро будет удостоена звания
Эксперт прокомментировал возможное увеличение цен
В Мексике во время урагана «Серхио» очевидцы
Работники Мосприроды рекомендуют москвичам
Звезда «Дома-2» Маргарита Марсо сравнила себя с
Ученые с помощью МРТ получили фотоснимок молекулы
Тюнинговое ателье Speedkore разработало маслкар
«Путешественник во времени» сообщил о
Марина Африкантова должна брать пример с Саши
Анну Седокову раскритиковали в Instagram за
Просмотреть все новости