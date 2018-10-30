Глава МИД Украины призвал соотечественников сдать российские паспорта





По его словам, нужно начать общественную дискуссию про возможность иметь гражданство нескольких стран. Климкин заметил, что если речь идет о российском паспорте, тогда говорить в данном случае не о чем. Министр сказал, что люди, у которых имеются паспорта РФ, должны их сдать. Со всеми остальными будет вестись разговор. Наличие паспортов различных государств накладывает определенные ограничения. К примеру, с двойным гражданством люди не смогут занимать определенные должности. Также его не смогут получать военные командиры. На территории Украины в настоящее время нельзя иметь двойное гражданство. При этом в законе не указывается, какие санкции предусматриваются за такое нарушение.В стране осенью произошел скандал, вследствие того, что в Закарпатской области в городе Берегово консульство Венгрии выдало венгерские паспорта украинским гражданам. При этом их попросили не распространяться о выдаче новых документов. Дипломатический скандал в данном случае завершился тем, что консулы двух государств были высланы с соседних стран. Климкин поздней отметил необходимость принятия нового закона, позволяющего регулировать получение населением паспортов прочих стран. Глава украинского МИД при этом не исключает введение уголовного наказания за такое правонарушение.