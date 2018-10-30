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Елка и Иван Ургант почтили память Николая Караченцова, исполнив его романс "Кленовый лист"

Вчера в столице простились со знаменитым актером Николаем Караченцовым. Почтить память артиста решили певица Елка и Иван Ургант, исполнив в программе «Вечерний Ургант» популярный его романс "Кленовый лист".

Елка и Иван Ургант почтили память Николая Караченцова, исполнив его романс "Кленовый лист"


Иван Ургант и певица Елка исполнили дуэтом романс «Кленовый лист», который при жизни пел Николай Петрович в кинофильме «Маленькое одолжение». Ведущий и его гостья очень нежно исполнили композицию.

Елка и Иван Ургант почтили память Николая Караченцова, исполнив его романс "Кленовый лист"


Стоит отметить, что Владимир Жидкин, являющийся главой департамента развития новых территорий Москвы, предложил назвать одну из улиц именем Николая Караченцова. Он уже отправил запрос в столичную комиссию по наименованиям.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:46

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