Елка и Иван Ургант почтили память Николая Караченцова, исполнив его романс "Кленовый лист"
Вчера в столице простились со знаменитым актером Николаем Караченцовым. Почтить память артиста решили певица Елка и Иван Ургант, исполнив в программе «Вечерний Ургант» популярный его романс "Кленовый лист".
Иван Ургант и певица Елка исполнили дуэтом романс «Кленовый лист», который при жизни пел Николай Петрович в кинофильме «Маленькое одолжение». Ведущий и его гостья очень нежно исполнили композицию.
Стоит отметить, что Владимир Жидкин, являющийся главой департамента развития новых территорий Москвы, предложил назвать одну из улиц именем Николая Караченцова. Он уже отправил запрос в столичную комиссию по наименованиям.
Иван Ургант и певица Елка исполнили дуэтом романс «Кленовый лист», который при жизни пел Николай Петрович в кинофильме «Маленькое одолжение». Ведущий и его гостья очень нежно исполнили композицию.
Стоит отметить, что Владимир Жидкин, являющийся главой департамента развития новых территорий Москвы, предложил назвать одну из улиц именем Николая Караченцова. Он уже отправил запрос в столичную комиссию по наименованиям.