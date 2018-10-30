Елка и Иван Ургант почтили память Николая Караченцова, исполнив его романс "Кленовый лист"





Иван Ургант и певица Елка исполнили дуэтом романс «Кленовый лист», который при жизни пел Николай Петрович в кинофильме «Маленькое одолжение». Ведущий и его гостья очень нежно исполнили композицию.Стоит отметить, что Владимир Жидкин, являющийся главой департамента развития новых территорий Москвы, предложил назвать одну из улиц именем Николая Караченцова. Он уже отправил запрос в столичную комиссию по наименованиям.