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Доисторический птерозавр летал в небе над американским штатом Огайо

В американском штате Огайо в небе был сфотографирован доисторический птерозавр. Палеонтологи сомневаются в существовании подобных животных, однако загадочный объект очень сильно напоминал летающую ящерицу.
Доисторический птерозавр летал в небе над американским штатом Огайо

Странный летающий объект очевидцы запечатлели в небе над городом Перрисвилл. По словам автора снимка, в тот день он решил снять на камеру место, где бурят нефтяную скважину, но внезапно в кадре появилось странное существо, летающее в небе. Также мужчина рассказал, что животное очень сильно напоминало доисторического птерозавра, о котором стали говорить палеонтологи.

Оно имело большие крылья, короткие задние лапы и огромных размеров развитый клюв. В настоящее время таинственный вид древнего представителя фауны изучают эксперты из Mufon.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 17:00

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