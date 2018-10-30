Доисторический птерозавр летал в небе над американским штатом Огайо





Странный летающий объект очевидцы запечатлели в небе над городом Перрисвилл. По словам автора снимка, в тот день он решил снять на камеру место, где бурят нефтяную скважину, но внезапно в кадре появилось странное существо, летающее в небе. Также мужчина рассказал, что животное очень сильно напоминало доисторического птерозавра, о котором стали говорить палеонтологи.Оно имело большие крылья, короткие задние лапы и огромных размеров развитый клюв. В настоящее время таинственный вид древнего представителя фауны изучают эксперты из Mufon.