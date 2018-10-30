Илона Столье перепутала «tracker» с бомбой





Актриса Илона Столье обратилась в отделение полиции с заявлением, что кто-то хочет ее «взорвать» и под ее автомобилем находится взрывное устройство, которое случайно обнаружил личный водитель. Когда на место прибыли специалисты, то выяснили, что это «tracker», устройство, отслеживающее передвижение владелицы транспортного средства.По мнению Столье, на это мог пойти только ее муж, с которым у актрисы на данный момент проходит сложный развод.