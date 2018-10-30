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Илона Столье перепутала «tracker» с бомбой

Известная российская фотомодель, актриса и певица Илона Столье обнаружила под своим автомобилем устройство напоминающее бомбу. Однако оказалось, что это «tracker».
Илона Столье перепутала «tracker» с бомбой

Актриса Илона Столье обратилась в отделение полиции с заявлением, что кто-то хочет ее «взорвать» и под ее автомобилем находится взрывное устройство, которое случайно обнаружил личный водитель. Когда на место прибыли специалисты, то выяснили, что это «tracker», устройство, отслеживающее передвижение владелицы транспортного средства.

По мнению Столье, на это мог пойти только ее муж, с которым у актрисы на данный момент проходит сложный развод.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:30

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