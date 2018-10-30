Грузовое авто Iveco Stralis NP без подзарядки проехало расстояние от Лондона до Мадрида в 1 728 км





Итальянский грузовик раньше смог установить рекорд, на полном баке, преодолев около 1 600 километров. Стоит напомнить, что масса транспортного средства составляет 30 тонн. В качестве топлива в автомобиле используется газ. Авто Iveco Stralis NP производят в 4 модификациях. Речь идёт о двух колесных формулах: 4x2 либо 6x2. Моторы данных версий способны генерировать 400 либо 460 лошадиных сил.Один их топ-менеджеров марки, отвечающий за эксперимент, отметил, что тягач из Лондона выехал с полным баком. Через 60 часов в Мадриде ему потребовалось дозаправится. Стоит отметить, что газовый силовой агрегат вырабатывает на 15 процентов меньше углекислого газа. В данном случае практически не вырабатываются твердые отходы. В случае заправки биометаном, выброс углекислого газа снижается до 5%.