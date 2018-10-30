АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 75.04 USD 65.81
Курс валют на 30.10.2018

Марина Африкантова должна брать пример с Саши Черно и требовать у Ромы Капаклы свадьбу

Марина Африкантова – одна из немногих участниц телепроекта «Дом-2», всегда настроенных на позитивную волну. Вместе со своим избранником Романом Капаклы она старается поддерживать идиллию в отношениях: они практически не ругаются, не оскорбляют друг друга и уж точно не дерутся, чего не скажешь о Иосифе Оганесяне и Александре Черно.

Именно поэтому многие поклонники блондинки никак не могут понять, почему они с Ромой до сих пор не поженились, учитывая, что они оба давно уже об этом говорят и готовы к такому серьезному шагу.

Марина Африкантова должна брать пример с Саши Черно и требовать у Ромы Капаклы свадьбу

Девушке даже советуют брать пример с Саши, которой вопреки логике и здравому смыслу все-таки удалось дожать Иосифа и отправиться с ним в ЗАГС. По мнению некоторых, из-за нерешительности Африкантовой их брак с Капаклы может так и не состояться.

«Марина, учись у Саши. Она скоро замуж выйдет», «Марина красоточка, девушка интеллигентная и умная. Только почему-то до сих пор не добилась своего от парня», «Маринка, вам с Ромкой тоже надо идти в ЗАГС. Как-то неправильно это - Саша и то замужем скоро будет», - пишут пользователи в соцсетях.

А участница тем временем совсем не думает о свадьбе, вместе с возлюбленным они уже закрепили свои отношения на Сейшельских островах, а потому она не сомневается, что Рома никуда от нее не денется и рано или поздно сам захочет стать ее мужем, без каких-либо ультиматумов, угроз, шантажа и прочих женских уловок.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Путешественник во времени» сообщил о
Марина Африкантова должна брать пример с Саши
Анну Седокову раскритиковали в Instagram за
Мама Валерии Хуснутдиновой приехала на «Дом-2»
Ученые: Редкие наследственные болезни можно
Ольга Орлова в Instagram выложила новое фото в
Компания Panasonic создала первый в мире
Взорвавшийся над Великобританией загадочный болид
Ирина Горбачева закрутила роман с режиссером
Диетологи рассказали о пятидневной диете по типу
В Сети обнаружены первые снимки бюджетных Honor
Илья Яббаров не переживает из-за интимных фото
Юнна Волкова заявила, что готова помочь
Актриса Витория Романенко второй раз стала мамой
Биологи заставили кишечные палочки работать
Планшет Apple iPad Pro лишится кнопки «домой»
Звезды «ДОМа-2» Алена Ашмарина и Илья Григоренко
После скандала Екатерина Андреева снова вернулась
У Таты Блюменкранц роман с профессиональным
Ведущий Дома-2 Влад Кадони показывает
«Кировский завод» продемонстрировал в
В смартфоне Google Pixel 3 XL обнаружили баг,
Модель Тесс Холлидей перед Хэллоуином примерила
Американцы меняют смартфоны раз в три года
Продюсер «Симпсонов» Аль Джин в Twitter опроверг
Сестра Ольги Бузовой на совместной фотосессии
Samsung выпустит дешевую зарядную станцию для
Ученые зафиксировали медленную гибель Малого
Евгения Медведева прокомментировала отношения с
Валерия показала в Instagram семейный снимок с
Просмотреть все новости