Марина Африкантова должна брать пример с Саши Черно и требовать у Ромы Капаклы свадьбу

«Марина, учись у Саши. Она скоро замуж выйдет», «Марина красоточка, девушка интеллигентная и умная. Только почему-то до сих пор не добилась своего от парня», «Маринка, вам с Ромкой тоже надо идти в ЗАГС. Как-то неправильно это - Саша и то замужем скоро будет», - пишут пользователи в соцсетях.





Именно поэтому многие поклонники блондинки никак не могут понять, почему они с Ромой до сих пор не поженились, учитывая, что они оба давно уже об этом говорят и готовы к такому серьезному шагу.Девушке даже советуют брать пример с Саши, которой вопреки логике и здравому смыслу все-таки удалось дожать Иосифа и отправиться с ним в ЗАГС. По мнению некоторых, из-за нерешительности Африкантовой их брак с Капаклы может так и не состояться.А участница тем временем совсем не думает о свадьбе, вместе с возлюбленным они уже закрепили свои отношения на Сейшельских островах, а потому она не сомневается, что Рома никуда от нее не денется и рано или поздно сам захочет стать ее мужем, без каких-либо ультиматумов, угроз, шантажа и прочих женских уловок.