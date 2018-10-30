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Диана Арбенина рассказала фанатам в Instagram о сьемках нового клипа

Диана Арбенина в соцсети Instagram показала фанатам кадры со съемок нового клипа на песню «Раскаленные». Певица разместила в своем аккаунте короткое видео и черно-белое фото, на котором она запечатлена в откровенном образе.

Диана Арбенина рассказала фанатам в Instagram о сьемках нового клипа


Фанаты, привыкшие, что знаменитость одевается совсем в ином стиле, были удивлены. Диана Арбенина выбрала для съемок легкий шелковый наряд на бретельках с глубоким декольте. Публикация за три дня собрала свыше 13 тысяч отметок «Мне нравится» и десятки комментариев от подписчиков, которые в восторге от образа звезды.

Фанаты сказали, что певица так неожиданно и красиво их удивила. Также фолловеры отметили, что в последнее время каждая новая композиция певицы - это просто шедевр.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:24

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