Диана Арбенина рассказала фанатам в Instagram о сьемках нового клипа

Фанаты, привыкшие, что знаменитость одевается совсем в ином стиле, были удивлены. Диана Арбенина выбрала для съемок легкий шелковый наряд на бретельках с глубоким декольте. Публикация за три дня собрала свыше 13 тысяч отметок «Мне нравится» и десятки комментариев от подписчиков, которые в восторге от образа звезды.Фанаты сказали, что певица так неожиданно и красиво их удивила. Также фолловеры отметили, что в последнее время каждая новая композиция певицы - это просто шедевр.