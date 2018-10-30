АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 75.04 USD 65.81
Курс валют на 30.10.2018

Мама Валерии Хуснутдиновой приехала на «Дом-2» защитить дочь от нападок Милены Безбородовой

Родственница Валерии Хуснутдиновой приехала на Поляну защищать наследницу от неадекватного поведения Милены Безбородовой.

Вчера, 29 октября, на съемочной площадке скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» появилась мама самой юной участницы телестройки – Валерии Хуснутдиновой.

Мама Валерии Хуснутдиновой приехала на «Дом-2» защитить дочь от нападок Милены Безбородовой

Еще до приезда родственницы Валерия угрожала своей сопернице, заявляя, что ее мать «наваляет» Милене в том случае, если она в срочном порядке не извинится перед ней, и не перестанет ее постоянно цеплять и оскорблять. Только вот многочисленные телезрители «Дома-2» до сих пор так и не могут понять, с чего вдруг родные Хуснутдиновой спохватились то.

Некоторым поклонникам реалити-шоу даже кажется, что родственница Валерии приехала на Поляну не защищать дочь, а просто из-за того, что ей захотелось попасть в телевизор, ведь девушку с таким прошлым уж явно не нужно ни от кого оборонять.

Стоит отметить, что в свои 17 лет Валерия Хуснутдинова прошла уже не только огонь и воду, но и медные трубы. Девушка не единожды отдавала предпочтение общению с мужчинами, которые предпочитают нетрадиционное «волшебство». По словам самой юной участницы, контакт происходил не напрямую, а виртуально.

Мама Валерии Хуснутдиновой приехала на «Дом-2» защитить дочь от нападок Милены Безбородовой

Как бы там ни было, но практически все телезрители «Дома-2» убеждены, что в свои 17 лет девушка должна учиться либо в школе, либо в университете, а не обучаться унижению сильного пола. Именно поэтому многие поклонники реалити-шоу не верят в заявления матери Валерии Хуснутдиновой о том, что она приехала на Поляну защищать дочь от нападок Милены Безбородовой.

«Я не могу понять, мать Хуснутдиновой, что не смущает то, что ее малолетняя дочь находится на таком телепроекте? Ей всего 17 лет, а на шоу очень любят перебрать с алкоголем, да так, чтобы на утро не помнить, кто с кем спал..», «Сомневаюсь, что мать Лерки пришла на Поляну защищать дочь от Милены! Уверена, что ей просто в телевизоре захотелось помелькать, не более!» - продолжают писать телезрители «Дома-2» в Сети.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:19

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Путешественник во времени» сообщил о
Марина Африкантова должна брать пример с Саши
Анну Седокову раскритиковали в Instagram за
Мама Валерии Хуснутдиновой приехала на «Дом-2»
Ученые: Редкие наследственные болезни можно
Ольга Орлова в Instagram выложила новое фото в
Компания Panasonic создала первый в мире
Взорвавшийся над Великобританией загадочный болид
Ирина Горбачева закрутила роман с режиссером
Диетологи рассказали о пятидневной диете по типу
В Сети обнаружены первые снимки бюджетных Honor
Илья Яббаров не переживает из-за интимных фото
Юнна Волкова заявила, что готова помочь
Актриса Витория Романенко второй раз стала мамой
Биологи заставили кишечные палочки работать
Планшет Apple iPad Pro лишится кнопки «домой»
Звезды «ДОМа-2» Алена Ашмарина и Илья Григоренко
После скандала Екатерина Андреева снова вернулась
У Таты Блюменкранц роман с профессиональным
Ведущий Дома-2 Влад Кадони показывает
«Кировский завод» продемонстрировал в
В смартфоне Google Pixel 3 XL обнаружили баг,
Модель Тесс Холлидей перед Хэллоуином примерила
Американцы меняют смартфоны раз в три года
Продюсер «Симпсонов» Аль Джин в Twitter опроверг
Сестра Ольги Бузовой на совместной фотосессии
Samsung выпустит дешевую зарядную станцию для
Ученые зафиксировали медленную гибель Малого
Евгения Медведева прокомментировала отношения с
Валерия показала в Instagram семейный снимок с
Просмотреть все новости