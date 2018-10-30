Мама Валерии Хуснутдиновой приехала на «Дом-2» защитить дочь от нападок Милены Безбородовой
Родственница Валерии Хуснутдиновой приехала на Поляну защищать наследницу от неадекватного поведения Милены Безбородовой.
Вчера, 29 октября, на съемочной площадке скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» появилась мама самой юной участницы телестройки – Валерии Хуснутдиновой.
Еще до приезда родственницы Валерия угрожала своей сопернице, заявляя, что ее мать «наваляет» Милене в том случае, если она в срочном порядке не извинится перед ней, и не перестанет ее постоянно цеплять и оскорблять. Только вот многочисленные телезрители «Дома-2» до сих пор так и не могут понять, с чего вдруг родные Хуснутдиновой спохватились то.
Некоторым поклонникам реалити-шоу даже кажется, что родственница Валерии приехала на Поляну не защищать дочь, а просто из-за того, что ей захотелось попасть в телевизор, ведь девушку с таким прошлым уж явно не нужно ни от кого оборонять.
Стоит отметить, что в свои 17 лет Валерия Хуснутдинова прошла уже не только огонь и воду, но и медные трубы. Девушка не единожды отдавала предпочтение общению с мужчинами, которые предпочитают нетрадиционное «волшебство». По словам самой юной участницы, контакт происходил не напрямую, а виртуально.
Как бы там ни было, но практически все телезрители «Дома-2» убеждены, что в свои 17 лет девушка должна учиться либо в школе, либо в университете, а не обучаться унижению сильного пола. Именно поэтому многие поклонники реалити-шоу не верят в заявления матери Валерии Хуснутдиновой о том, что она приехала на Поляну защищать дочь от нападок Милены Безбородовой.
Вчера, 29 октября, на съемочной площадке скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» появилась мама самой юной участницы телестройки – Валерии Хуснутдиновой.
Еще до приезда родственницы Валерия угрожала своей сопернице, заявляя, что ее мать «наваляет» Милене в том случае, если она в срочном порядке не извинится перед ней, и не перестанет ее постоянно цеплять и оскорблять. Только вот многочисленные телезрители «Дома-2» до сих пор так и не могут понять, с чего вдруг родные Хуснутдиновой спохватились то.
Некоторым поклонникам реалити-шоу даже кажется, что родственница Валерии приехала на Поляну не защищать дочь, а просто из-за того, что ей захотелось попасть в телевизор, ведь девушку с таким прошлым уж явно не нужно ни от кого оборонять.
Стоит отметить, что в свои 17 лет Валерия Хуснутдинова прошла уже не только огонь и воду, но и медные трубы. Девушка не единожды отдавала предпочтение общению с мужчинами, которые предпочитают нетрадиционное «волшебство». По словам самой юной участницы, контакт происходил не напрямую, а виртуально.
Как бы там ни было, но практически все телезрители «Дома-2» убеждены, что в свои 17 лет девушка должна учиться либо в школе, либо в университете, а не обучаться унижению сильного пола. Именно поэтому многие поклонники реалити-шоу не верят в заявления матери Валерии Хуснутдиновой о том, что она приехала на Поляну защищать дочь от нападок Милены Безбородовой.
«Я не могу понять, мать Хуснутдиновой, что не смущает то, что ее малолетняя дочь находится на таком телепроекте? Ей всего 17 лет, а на шоу очень любят перебрать с алкоголем, да так, чтобы на утро не помнить, кто с кем спал..», «Сомневаюсь, что мать Лерки пришла на Поляну защищать дочь от Милены! Уверена, что ей просто в телевизоре захотелось помелькать, не более!» - продолжают писать телезрители «Дома-2» в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:19