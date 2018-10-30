Мама Валерии Хуснутдиновой приехала на «Дом-2» защитить дочь от нападок Милены Безбородовой

«Я не могу понять, мать Хуснутдиновой, что не смущает то, что ее малолетняя дочь находится на таком телепроекте? Ей всего 17 лет, а на шоу очень любят перебрать с алкоголем, да так, чтобы на утро не помнить, кто с кем спал..», «Сомневаюсь, что мать Лерки пришла на Поляну защищать дочь от Милены! Уверена, что ей просто в телевизоре захотелось помелькать, не более!» - продолжают писать телезрители «Дома-2» в Сети.





Вчера, 29 октября, на съемочной площадке скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» появилась мама самой юной участницы телестройки – Валерии Хуснутдиновой.Еще до приезда родственницы Валерия угрожала своей сопернице, заявляя, что ее мать «наваляет» Милене в том случае, если она в срочном порядке не извинится перед ней, и не перестанет ее постоянно цеплять и оскорблять. Только вот многочисленные телезрители «Дома-2» до сих пор так и не могут понять, с чего вдруг родные Хуснутдиновой спохватились то.Некоторым поклонникам реалити-шоу даже кажется, что родственница Валерии приехала на Поляну не защищать дочь, а просто из-за того, что ей захотелось попасть в телевизор, ведь девушку с таким прошлым уж явно не нужно ни от кого оборонять.Стоит отметить, что в свои 17 лет Валерия Хуснутдинова прошла уже не только огонь и воду, но и медные трубы. Девушка не единожды отдавала предпочтение общению с мужчинами, которые предпочитают нетрадиционное «волшебство». По словам самой юной участницы, контакт происходил не напрямую, а виртуально.Как бы там ни было, но практически все телезрители «Дома-2» убеждены, что в свои 17 лет девушка должна учиться либо в школе, либо в университете, а не обучаться унижению сильного пола. Именно поэтому многие поклонники реалити-шоу не верят в заявления матери Валерии Хуснутдиновой о том, что она приехала на Поляну защищать дочь от нападок Милены Безбородовой.