Эксперт прокомментировал возможное увеличение цен на бензин до европейской стоимости
Эксперт Сергей Хестанов прокомментировал возможное увеличение цен на бензин. Он отметил, что следует готовиться к европейской стоимости.
Нефтяниками на совещании правительства обсуждалось подорожание горючего на 4-5 руб. за литр. Вице-премьер Дмитрий Козак получил жалобы от представителей нефтяных компаний на убытки от заморозок розничных цен на дизель и бензин. Эксперты оценивают потери отрасли после заморозки в 150 млрд руб. Нефтяники считают, что решить проблему в данном случае может увеличение цен на топливо на 4-5 руб за литр. Некоторые участники встречи сомневаются, что кабмин пойдет на этот шаг. Раньше глава Минфина и глава Минэнерго говорили, что увеличение цен на горючее в 2019 году будет в пределах инфляции. Согласно данным Росстата на 7 октября бензин в среднем стоил 43,28 руб, дизтопливо - 44,68 руб.
Доцент кафедры фондовых рынков - Сергей Хестанов, комментируя изданию «ПолитЭксперт» ситуацию, отметил, что удовлетворить интересы автовладельцев и нефтяников в один момент невозможно. По его словам, сейчас в России наблюдается дисбаланс между курсом рубля и мировыми ценами на нефть. Таким образом, нефтяным компаниям невыгодно в России продавать топливо. В данном случае правительству следует при помощи заградительных пошлин исключить экспорт моторного топлива. Однако в этом случае нефтяные компании перестанут осуществлять модернизацию своих НПЗ. При этом сократится их прибыль и поступления в бюджет государства. Если не препятствовать нефтяным компаниям, тогда придется увеличивать цены.
Эксперт считает, что усилия правительства РФ приведут к тому, что расценки будут расти, однако меньшими темпами. По мнению Хестанова, россиянам в долгосрочной перспективе нужно готовиться к европейским ценам на бензин.
Нефтяниками на совещании правительства обсуждалось подорожание горючего на 4-5 руб. за литр. Вице-премьер Дмитрий Козак получил жалобы от представителей нефтяных компаний на убытки от заморозок розничных цен на дизель и бензин. Эксперты оценивают потери отрасли после заморозки в 150 млрд руб. Нефтяники считают, что решить проблему в данном случае может увеличение цен на топливо на 4-5 руб за литр. Некоторые участники встречи сомневаются, что кабмин пойдет на этот шаг. Раньше глава Минфина и глава Минэнерго говорили, что увеличение цен на горючее в 2019 году будет в пределах инфляции. Согласно данным Росстата на 7 октября бензин в среднем стоил 43,28 руб, дизтопливо - 44,68 руб.
Доцент кафедры фондовых рынков - Сергей Хестанов, комментируя изданию «ПолитЭксперт» ситуацию, отметил, что удовлетворить интересы автовладельцев и нефтяников в один момент невозможно. По его словам, сейчас в России наблюдается дисбаланс между курсом рубля и мировыми ценами на нефть. Таким образом, нефтяным компаниям невыгодно в России продавать топливо. В данном случае правительству следует при помощи заградительных пошлин исключить экспорт моторного топлива. Однако в этом случае нефтяные компании перестанут осуществлять модернизацию своих НПЗ. При этом сократится их прибыль и поступления в бюджет государства. Если не препятствовать нефтяным компаниям, тогда придется увеличивать цены.
Эксперт считает, что усилия правительства РФ приведут к тому, что расценки будут расти, однако меньшими темпами. По мнению Хестанова, россиянам в долгосрочной перспективе нужно готовиться к европейским ценам на бензин.
Экономика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:14