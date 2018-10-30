Юлия Высоцкая скоро будет удостоена звания заслуженной артистки России

Поклонники в соцсети уже поздравляют Юлию Высоцкую с новым почетным званием. Стоит отметить, что ведущая счастлива в браке с известным режиссером Андреем Кончаловским. Супругам не мешает даже огромная разница в возрасте трепетно и нежно любить друг друга. Пара вместе работает и часто путешествует. У Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского 2 детей - сын Петр и дочь Мария.К сожалению, пять лет назад режиссер попал в аварию. На пассажирском кресле сидела его наследница, которая получила крайне тяжелые травмы. Мария до сих пор находится в коме. Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский предпочитают не рассказывать общественности о дочери, потому что для них это очень болезненная тема.