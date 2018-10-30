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Юлия Высоцкая скоро будет удостоена звания заслуженной артистки России

Юлия Высоцкая скоро будет удостоена звания заслуженной артистки России. Артистка сообщила поклонникам в Instagram, что после церемонии награждения планирует отметить данное событие.
Юлия Высоцкая скоро будет удостоена звания заслуженной артистки России


Поклонники в соцсети уже поздравляют Юлию Высоцкую с новым почетным званием. Стоит отметить, что ведущая счастлива в браке с известным режиссером Андреем Кончаловским. Супругам не мешает даже огромная разница в возрасте трепетно и нежно любить друг друга. Пара вместе работает и часто путешествует. У Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского 2 детей - сын Петр и дочь Мария.

К сожалению, пять лет назад режиссер попал в аварию. На пассажирском кресле сидела его наследница, которая получила крайне тяжелые травмы. Мария до сих пор находится в коме. Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский предпочитают не рассказывать общественности о дочери, потому что для них это очень болезненная тема.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:22

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