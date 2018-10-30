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В Мексике во время урагана «Серхио» очевидцы запечатлели три светящихся НЛО

В ночном небе Мексики очевидцы запечатлели три светящихся НЛО во время урагана «Серхио». В Тихом океане разбушевалась стихия и аномально высокие волны возвысились над водной поверхностью. В это время появилась делегация инопланетных кораблей.
В Мексике во время урагана «Серхио» очевидцы запечатлели три светящихся НЛО

Три светящиеся круга появились посреди ночного неба, взбудоражив жителей небольшого мексиканского городка. Очевидцы с места происшествия активно публиковали фотографии и видеозаписи в социальных сетях. Три круглых объекта напоминают НЛО из фильмов, в их нижних частях светилось нечто, похожее на прожектора. По мнению уфологов, это инопланетные корабли, лучи которых обладают достаточной силой, чтобы передвигать предметы и влиять на работу бытовой техники, а также похищать людей и выбивать из земли пласты грунта.

Из-за тропического шторма «Серхио» в мексиканском штате был объявлен режим чрезвычайного положения. По мнению экспертов, ураган на востоке Тихого океана был спровоцирован вмешательством инопланетян. Некоторые пользователи высказали своё предположение относительно того, что другие цивилизации могут испытывать на Земле своё оружие массового уничтожения, которое замаскировали под природные катаклизмы.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 16:12

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