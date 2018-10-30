За беременностью Меган Маркл наблюдают 19 врачей

Королевская семья Британии тщательно следит, чтобы наследники внуков Елизаветы II рождались здоровыми. Теперь за беременность Меган Маркл, нынешней супруги принца Гарри, несет ответственность медперсонал, который состоит из 19 человек. Из них 2 врача педиатра, хирурги, пять акушеров, лаборант и несколько анестезиологов.Рожать Маркл будет под наблюдением 4 врачей в лучшей клинике Лондона, остальные медики из команды должны быть готовы прибыть на место в любое время, когда понадобятся. Врачам запретили разглашать подробности состояния здоровья герцогини Сассекской, после чего они подписали необходимые документы.