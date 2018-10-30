Ольга Орлова в Instagram выложила новое фото в купальнике

Бывшая солистка группы «Блестящие» - 40-летняя Ольга Орлова сегодня является ведущей скандального реалити-шоу «Дом-2».Женщина ведёт весьма активную жизнь в Instagram. Накануне Ольга запостила на своей странице Instagram снимок в бикини, после чего задала вопрос поклонникам, выкладывать ли ей и дальше подобные фото.Подавляющая часть интернет сообщества одобрили действия Орловой и заметили, что потрясающая фигура певица поможет и другим заняться собой. Замечательная фигура, больше подобных фото, красавица, восторгались пользователи сети.Такую красоту необходимо показывать, и мотивировать других, вторили другие. Жизнь артиста трудна, и она молодец, что держит себя в такой форме постоянно, восхваляли Ольгу комментаторы.Но нашлись и те, кто посчитал эти снимки слишком откровенными. Оголяться необязательно, чтобы нравится другим, и это просто пошлость, возмущались хейтеры. Многие также подумали, что так Ольга просто-напросто похвасталась фигурой.