Тюнинговое ателье Speedkore разработало маслкар Evolution с двигателем от Challenger SRT Demon
Американским тюнинговым ателье Speedkore для шоу SEMA разработан маслкар Evolution. Авто выглядит как версия Dodge Charger 1970 модельного года. В подкапотном пространстве размещается силовой агрегат от Challenger SRT Demon.
Транспортное средство построили на специально разработанной раме со специальными углепластиковыми панелями. Специалисты тюнингового ателье Speedkore увеличили производительность 6,2-литровой силовой установки V8 с 850 «лошадок» до 979 лошадиных сил благодаря замене топливных форсунок, приводного шкива, применения системы смазки со специальным сухим картером. Вместе с силовым агрегатом идет механическая шестискоростная трансмиссия версии Tremec T-56.
Транспортное средство получило амортизационные стойки, регулируемые по высоте, а также жесткости. Автомобиль также оснащается коваными дисками HRE, надёжной тормозной системой Brembo.
Транспортное средство построили на специально разработанной раме со специальными углепластиковыми панелями. Специалисты тюнингового ателье Speedkore увеличили производительность 6,2-литровой силовой установки V8 с 850 «лошадок» до 979 лошадиных сил благодаря замене топливных форсунок, приводного шкива, применения системы смазки со специальным сухим картером. Вместе с силовым агрегатом идет механическая шестискоростная трансмиссия версии Tremec T-56.
Транспортное средство получило амортизационные стойки, регулируемые по высоте, а также жесткости. Автомобиль также оснащается коваными дисками HRE, надёжной тормозной системой Brembo.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:44