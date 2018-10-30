Тюнинговое ателье Speedkore разработало маслкар Evolution с двигателем от Challenger SRT Demon





Транспортное средство построили на специально разработанной раме со специальными углепластиковыми панелями. Специалисты тюнингового ателье Speedkore увеличили производительность 6,2-литровой силовой установки V8 с 850 «лошадок» до 979 лошадиных сил благодаря замене топливных форсунок, приводного шкива, применения системы смазки со специальным сухим картером. Вместе с силовым агрегатом идет механическая шестискоростная трансмиссия версии Tremec T-56.Транспортное средство получило амортизационные стойки, регулируемые по высоте, а также жесткости. Автомобиль также оснащается коваными дисками HRE, надёжной тормозной системой Brembo.