Юнна Волкова заявила, что готова помочь Александре Черно избавиться от лишнего веса

«Почему Саше не нравилось худеть в перезагрузке? Потому что было очень строгое питание, а как мы знаем, от вкусной еды мы получаем достаточное количество эндорфинов, Саша их не получала и поэтому была такая злая. Я готова ей помочь, если только в определенный момент она меня не убьет» - написала Юнна Волкова на официальной страничке телепроекта «Дом-2».







Как стало известно, Юнна Волкова готова поспособствовать Александре Черно воплотить в жизнь невероятное – сбросить лишний вес. По словам блондинки, ее не пугает то, что решить данную проблему так и не удалось лучшим специалистам России, так как имеет в запасе свои проверенные методы.Юнна Волкова не единожды рассказывала своим коллегам по съемочной площадке и преданным поклонникам, что после рождения первенца ее вес составлял 85 килограмм. Выяснилось, что в определенный момент девушке пришлось взять себя в руки и всего за несколько месяцев ей удалось похудеть на 35 килограмм. Участница реалити-шоу уверяет, что, избавляясь от лишнего веса, ей не пришлось особо ограничивать себя в питании.Юнна убеждена, что у Александры не получилось похудеть во время программы «Перезагрузка» из-за того, что ее заставляли придерживаться невероятно строгого питания. По методу Волковой, Черно нужно просто уменьшить порции и кушать строго до 18:00.По словам Юнны Волковой, именно по таком режиме питания ей удавалось терять по килограмму в день. На данный момент блондинка во всеуслышание заявляет, что и Александре Черно удастся избавиться от лишнего веса, если она в итоге прислушается к ее советам.Несколько часов назад участница «Дома-2» написала на официальной страничке реалити-шоу пост, в котором заявила, что готова помочь Саше, если в определенный момент она ее «не убьет».