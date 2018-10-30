Ученые с помощью МРТ получили фотоснимок молекулы в наномасштабе





Изображения в ультравысоком разрешении, демонстрирующие поведение протонов в пространстве шириной в 2 нанометра, создаются с помощью магнитного ядерного резонанса (ЯМР). Новая методика магнитно-резонансной томографии дает возможность получать, как фотоснимки структуры тканей, так и фотографии отдельных молекул, позволяющие определить их строение.Однако на этом ученые останавливаться не собираются, они хотят усовершенствовать МРТ до такой степени, чтобы появилась возможность изучать структуру белков и полисахаридов. По словам Ани Блешински Джейич, все изображения, полученные с помощью МРТ, были выполнены лишь в одном измерении. Но качественные фотоснимки молекул можно получить и в трех измерениях, патент на соответствующую технологию уже подан. У данной технологии существует только один недостаток: эксперименты можно проводить в условиях, приближенных к абсолютному нулю, когда снижена динамика физических процессов.