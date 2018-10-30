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Звезды «ДОМа-2» Алена Ашмарина и Илья Григоренко впервые показали лицо новорожденной дочери

Зрители «ДОМа-2» скептически относились к отношениям Алены Ашмариной и Ильи Григоренко и точно уж не ожидали, что все бесконечные споры этой парочки прекратятся с беременностью девушки. Теперь счастливые родители впервые показали лицо своей новорожденной дочери.

Несколько месяцев назад звезды телестройки стали родителями дочки Алисы и в последние недели часто радуют фанатов фотографиями своей семейной жизни.

Звезды «ДОМа-2» Алена Ашмарина и Илья Григоренко впервые показали лицо новорожденной дочери

Однако увидеть личико малышки поклонникам удалось лишь вчера, когда Илья и Алена отмечали четвертую годовщину свадьбы.

Звезды «ДОМа-2» Алена Ашмарина и Илья Григоренко впервые показали лицо новорожденной дочери

Пользователи тут же усмотрели невероятное сходство Алисы со своей мамой, впрочем как ее младшей сестренки. Но нашлись и те, кто заметил сходные черты папы Ильи и его дочки Алисы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:16

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