Звезды «ДОМа-2» Алена Ашмарина и Илья Григоренко впервые показали лицо новорожденной дочери





Несколько месяцев назад звезды телестройки стали родителями дочки Алисы и в последние недели часто радуют фанатов фотографиями своей семейной жизни.Однако увидеть личико малышки поклонникам удалось лишь вчера, когда Илья и Алена отмечали четвертую годовщину свадьбы.Пользователи тут же усмотрели невероятное сходство Алисы со своей мамой, впрочем как ее младшей сестренки. Но нашлись и те, кто заметил сходные черты папы Ильи и его дочки Алисы.