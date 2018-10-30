Звезды «ДОМа-2» Алена Ашмарина и Илья Григоренко впервые показали лицо новорожденной дочери
Зрители «ДОМа-2» скептически относились к отношениям Алены Ашмариной и Ильи Григоренко и точно уж не ожидали, что все бесконечные споры этой парочки прекратятся с беременностью девушки. Теперь счастливые родители впервые показали лицо своей новорожденной дочери.
Несколько месяцев назад звезды телестройки стали родителями дочки Алисы и в последние недели часто радуют фанатов фотографиями своей семейной жизни.
Однако увидеть личико малышки поклонникам удалось лишь вчера, когда Илья и Алена отмечали четвертую годовщину свадьбы.
Пользователи тут же усмотрели невероятное сходство Алисы со своей мамой, впрочем как ее младшей сестренки. Но нашлись и те, кто заметил сходные черты папы Ильи и его дочки Алисы.
Несколько месяцев назад звезды телестройки стали родителями дочки Алисы и в последние недели часто радуют фанатов фотографиями своей семейной жизни.
Однако увидеть личико малышки поклонникам удалось лишь вчера, когда Илья и Алена отмечали четвертую годовщину свадьбы.
Пользователи тут же усмотрели невероятное сходство Алисы со своей мамой, впрочем как ее младшей сестренки. Но нашлись и те, кто заметил сходные черты папы Ильи и его дочки Алисы.