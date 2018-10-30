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Ведущий Дома-2 Влад Кадони показывает влюбленность в Ольгу Бузову

Ведущий проекта «Дом-2» - Влад Кадони всё чаще посвящает полные нежности посты в Instagram, для коллеги Ольги Бузовой, но фолловеры певицы считают это фальшью.

В самом начале карьеры певицы и ведущей, над Ольгой Бузовой насмехались все, кому не лень, и называли образцом "глупой звезды". Но последовавшая дикая популярность заставила критиков кардинально поменять мнение.

Ведущий Дома-2 Влад Кадони показывает влюбленность в Ольгу Бузову

Теперь же все пытаются урвать кусочек славы, сопровождая Ольгу постоянной любезностью и одобрением. В числе нынешних почитателей оказался и один из ведущих шоу «Дом-2» - Влад Кадони, который раз за разом пишет оды о Бузовой в своём аккаунте Instagram. Вот только фанаты Влада, считают это лицемерием.

«Очередной подлизыватель Бузовой, так держать, фальшива твоя любовь Влад», - пишут поклонники.

Некоторые замечают, что смотря шоу «Дом-2» чуть ли не с основания, отлично знают, как раздражает Кадони тупость других, и видят здесь притворство. Не верю в твое хорошее отношение к Ольге и тем более любви к ее творчеству.

Ведущий Дома-2 Влад Кадони показывает влюбленность в Ольгу Бузову

«Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку!», - издеваются хейтеры.

Многие ожидали совсем обратного поведение от Кадони, что он не пойдёт на поводу у большинства и будет по делу критиковать артистку.

А по мнению поклонников, критиковать есть за что, например, за глупые песни, слабые вокальные данные, за слишком большое количество внимания вокруг певицы, да и любовь к халяве посредством рекламы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:10

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