У Таты Блюменкранц роман с профессиональным футболистом

«Как у тебя все просто. По мужикам бегать, когда ребенок еще соску сосет», «Наконец-то дождалась «бохатого», что потянет ее, а то Безус испугался, что не потянет», «После Валерки еще постель не остыла, а она уже с новым мужиком туда прыгает», «Как вообще так можно? У тебя ребенок, развод только был, а ты хахалем обзавелась…», - писали они в социальных сетях.





По словам девушки, ее новый возлюбленный спортсмен и неплохо зарабатывает, но все свое свободное время он проводит вместе с ней.Однако пользователи не спешат поздравлять экс-звезду реалити-шоу и радоваться за нее. Многие и вовсе были удивлены, что она закрутила роман с мужчиной спустя всего пару дней после официального развода с Валерием Блюменкранцем.Кроме того, некоторым фолловерам не понятно, почему Тата вновь готова броситься в омут с головой ради новых отношений, когда всю свою любовь и энергию какое-то время она может тратить на маленькую дочь, требующую огромного количества внимания.Впрочем, судя по всему, молодую мамочку мало интересует мнение публики, в браке она уже не состоит, а потому вольна делать все, что пожелает и никто ей не запретит.