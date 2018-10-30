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У Таты Блюменкранц роман с профессиональным футболистом

Пока в периметре телепроекта «Дом-2» участники и ведущие обсуждают влечение Алексея Безуса к Тате Блюменкранц, сама девушка роман с этим молодым человеком отрицает, заявляя, что строит отношения с профессиональным футболистом и очень счастлива с ним.

По словам девушки, ее новый возлюбленный спортсмен и неплохо зарабатывает, но все свое свободное время он проводит вместе с ней.

У Таты Блюменкранц роман с профессиональным футболистом

Однако пользователи не спешат поздравлять экс-звезду реалити-шоу и радоваться за нее. Многие и вовсе были удивлены, что она закрутила роман с мужчиной спустя всего пару дней после официального развода с Валерием Блюменкранцем.

Кроме того, некоторым фолловерам не понятно, почему Тата вновь готова броситься в омут с головой ради новых отношений, когда всю свою любовь и энергию какое-то время она может тратить на маленькую дочь, требующую огромного количества внимания.

У Таты Блюменкранц роман с профессиональным футболистом

«Как у тебя все просто. По мужикам бегать, когда ребенок еще соску сосет», «Наконец-то дождалась «бохатого», что потянет ее, а то Безус испугался, что не потянет», «После Валерки еще постель не остыла, а она уже с новым мужиком туда прыгает», «Как вообще так можно? У тебя ребенок, развод только был, а ты хахалем обзавелась…», - писали они в социальных сетях.

Впрочем, судя по всему, молодую мамочку мало интересует мнение публики, в браке она уже не состоит, а потому вольна делать все, что пожелает и никто ей не запретит.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:12

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