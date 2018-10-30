Ученые: Редкие наследственные болезни можно лечить «геномной хирургией»





Фармацевтические компании почти не выпускают лекарства против редких наследственных заболеваний, которые имеются всего у нескольких тысяч человек, исходя из экономической целесообразности. Поэтому пациенты с такими заболеваниями, как вителиморфная дистрофия и болезнь Шарко-Мари-Тута, жертвуют свои клетки ученым, чтобы те исследовали их.Ученые отмечают, что вителиморфная дистрофия является легкой мишенью, поскольку вызвана она однонуклеотидными заменами в одном гене. Специалисты превращают донорский материал в стволовые клетки, а затем пытаются редактировать их геном. При успешном редактировании после трансплантации клеток в доступные ткани у них будут отсутствовать характерные симптомы. Отредактированные клетки можно пересадить обратно в организм пациента для нейтрализации симптомов наследственной болезни и разработки лечебной терапии.