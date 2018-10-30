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Ученые: Редкие наследственные болезни можно лечить «геномной хирургией»

Американские ученые намерены лечить редкие наследственные заболевания «геномной хирургией». Сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско совместно с коллегами из Беркли организовали стартап Synthego, в рамках которого предлагается исправлять сложные мутации в геноме с помощью инструментов CRISPR.

Ученые: Редкие наследственные болезни можно лечить «геномной хирургией»


Фармацевтические компании почти не выпускают лекарства против редких наследственных заболеваний, которые имеются всего у нескольких тысяч человек, исходя из экономической целесообразности. Поэтому пациенты с такими заболеваниями, как вителиморфная дистрофия и болезнь Шарко-Мари-Тута, жертвуют свои клетки ученым, чтобы те исследовали их.

Ученые отмечают, что вителиморфная дистрофия является легкой мишенью, поскольку вызвана она однонуклеотидными заменами в одном гене. Специалисты превращают донорский материал в стволовые клетки, а затем пытаются редактировать их геном. При успешном редактировании после трансплантации клеток в доступные ткани у них будут отсутствовать характерные симптомы. Отредактированные клетки можно пересадить обратно в организм пациента для нейтрализации симптомов наследственной болезни и разработки лечебной терапии.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:17

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