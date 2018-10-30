АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 75.04 USD 65.81
Курс валют на 30.10.2018

«Путешественник во времени» сообщил о возвращение на Землю динозавров в 4529 году

«Путешественник во времени» сообщил журналистам о возвращение динозавров. Якобы давно вымершие животные возродятся к 4529 году, став главной изюминкой в зоопарках.
«Путешественник во времени» сообщил о возвращение на Землю динозавров в 4529 году

Некая женщина по имени Хлоя уверяет, что она является «путешественницей во времени» и в далёком будущем является сотрудником Национальной научной лаборатории, которая специализируется на том, чтобы отправлять людей в прошлое или в будущее. Женщина заявила, что в будущем на Земле произойдёт много изменений.

По словам «путешественницы во времени», Солнце приблизится к нашей планете, в результате чего средняя температура повысится до 40 градусов, при этом максимальная отметка возрастёт до 70 градусов. Также женщина уверяет, что генная инженерия поспособствует возрождению динозавров, которые не будут опасны для людей, а местом их обитания станут зоопарки.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 15:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Маликов в Instagram показал шевелюру,
Доисторический птерозавр летал в небе над
За беременностью Меган Маркл наблюдают 19 врачей
Грузовое авто Iveco Stralis NP без подзарядки
Илона Столье перепутала «tracker» с бомбой
Розалия Райсон уверена, что её счастью с Андреем
Юлия Высоцкая скоро будет удостоена звания
Эксперт прокомментировал возможное увеличение цен
В Мексике во время урагана «Серхио» очевидцы
Работники Мосприроды рекомендуют москвичам
Звезда «Дома-2» Маргарита Марсо сравнила себя с
Ученые с помощью МРТ получили фотоснимок молекулы
Тюнинговое ателье Speedkore разработало маслкар
«Путешественник во времени» сообщил о
Марина Африкантова должна брать пример с Саши
Анну Седокову раскритиковали в Instagram за
Мама Валерии Хуснутдиновой приехала на «Дом-2»
Ученые: Редкие наследственные болезни можно
Ольга Орлова в Instagram выложила новое фото в
Компания Panasonic создала первый в мире
Взорвавшийся над Великобританией загадочный болид
Ирина Горбачева закрутила роман с режиссером
Диетологи рассказали о пятидневной диете по типу
В Сети обнаружены первые снимки бюджетных Honor
Илья Яббаров не переживает из-за интимных фото
Юнна Волкова заявила, что готова помочь
Актриса Витория Романенко второй раз стала мамой
Биологи заставили кишечные палочки работать
Планшет Apple iPad Pro лишится кнопки «домой»
Звезды «ДОМа-2» Алена Ашмарина и Илья Григоренко
Просмотреть все новости