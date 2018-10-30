«Путешественник во времени» сообщил о возвращение на Землю динозавров в 4529 году





Некая женщина по имени Хлоя уверяет, что она является «путешественницей во времени» и в далёком будущем является сотрудником Национальной научной лаборатории, которая специализируется на том, чтобы отправлять людей в прошлое или в будущее. Женщина заявила, что в будущем на Земле произойдёт много изменений.По словам «путешественницы во времени», Солнце приблизится к нашей планете, в результате чего средняя температура повысится до 40 градусов, при этом максимальная отметка возрастёт до 70 градусов. Также женщина уверяет, что генная инженерия поспособствует возрождению динозавров, которые не будут опасны для людей, а местом их обитания станут зоопарки.