Компания Panasonic создала первый в мире органический датчик изображения 8K для видеокамеры





Производитель отмечает, что многослойная структура данного датчика с применением органической тонкой пленки позволяет для части фотоэлектрического преобразования одновременно выполнять накопление заряда. В свою очередь датчик характеризуется динамическим широким диапазоном. Между тем функция глобального затвора устраняет искажения, которые связаны с движением различных объектов в кадре. Функция нейтрального электронного фильтра позволяет менять светочувствительность согласно условиям съемки.Данный новый датчик стал основой легкой, компактной многоцелевой камеры версии AK-SHB 810, которая пригодна для записи и вещания. Видеосигналы 8K, 4K и меньше можно выводить из блока AK-SHU 810, предназначенного для обработки изображений, подключенного к камере при помощи оптоволоконного кабеля. В свою очередь камера является рассчитанной на объективы, имеющие крепление PL.