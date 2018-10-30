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Компания Panasonic создала первый в мире органический датчик изображения 8K для видеокамеры

Специалисты Panasonic создали первый органический датчик 8K-изображения, а также видеокамеру на его основе. Многоцелевые камеры Panasonic AK-SHB 810, а также блоки обработки AK-SHU 810, будут поставлять осенью будущего года.

Компания Panasonic создала первый в мире органический датчик изображения 8K для видеокамеры


Производитель отмечает, что многослойная структура данного датчика с применением органической тонкой пленки позволяет для части фотоэлектрического преобразования одновременно выполнять накопление заряда. В свою очередь датчик характеризуется динамическим широким диапазоном. Между тем функция глобального затвора устраняет искажения, которые связаны с движением различных объектов в кадре. Функция нейтрального электронного фильтра позволяет менять светочувствительность согласно условиям съемки.

Данный новый датчик стал основой легкой, компактной многоцелевой камеры версии AK-SHB 810, которая пригодна для записи и вещания. Видеосигналы 8K, 4K и меньше можно выводить из блока AK-SHU 810, предназначенного для обработки изображений, подключенного к камере при помощи оптоволоконного кабеля. В свою очередь камера является рассчитанной на объективы, имеющие крепление PL.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:10

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