Анну Седокову раскритиковали в Instagram за откровенное видео





Певица Анна Седокова решила поделиться со своими подписчиками в Instagram коротким моментом подготовки к серьезной фотосессии. В видеоролике можно наблюдать, как рука визажиста наносит грим на ее грудь. На обложке журнала звезда будет блистать в образе «принцессы гламура и жемчуга».Однако вместо восхищенных комментариев, звезда получила волну критики. Для большинства поклонников откровенный видеоролик кумира стал полной неожиданностью. Они посоветовали артистке быть скромнее, ведь она воспитывает троих детей. Но были и комментарии восторга. Фолловеры отметили, что Седоковой не нужно обращать внимание на критику и чаще делиться своей красотой.