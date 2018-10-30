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Анну Седокову раскритиковали в Instagram за откровенное видео

Известная российская и украинская певица Анна Седокова опубликовала в своем блоге Instagram видеоролик с фотосъемки для журнала. Поклонники артистки раскритиковали ее за откровенность ролика.
Анну Седокову раскритиковали в Instagram за откровенное видео

Певица Анна Седокова решила поделиться со своими подписчиками в Instagram коротким моментом подготовки к серьезной фотосессии. В видеоролике можно наблюдать, как рука визажиста наносит грим на ее грудь. На обложке журнала звезда будет блистать в образе «принцессы гламура и жемчуга».

Однако вместо восхищенных комментариев, звезда получила волну критики. Для большинства поклонников откровенный видеоролик кумира стал полной неожиданностью. Они посоветовали артистке быть скромнее, ведь она воспитывает троих детей. Но были и комментарии восторга. Фолловеры отметили, что Седоковой не нужно обращать внимание на критику и чаще делиться своей красотой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:26

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