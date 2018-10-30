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Сестра Ольги Бузовой на совместной фотосессии неискренне смеялась

Пользователи активно обсуждают скандальное видео, появившееся в Сети, в котором сестра Ольги Бузовой Анна истерично и неискренне смеется во время совместной фотосессии.

Большинство поклонников Ольги Бузовой считают, что ее младшая сестра Анна отчаянно завидует успешной карьере своей ближайшей родственницы и во всем ее копирует.

Сестра Ольги Бузовой на совместной фотосессии неискренне смеялась

На днях в соцсетях появилось видео, снятое во время фотосессии сестер, которые все время дурачились. Но если Ольга выглядела натурально, то Анна явно была фальшивой, хотя и пыталась рассмешить публику своим кривлянием.

Сестра Ольги Бузовой на совместной фотосессии неискренне смеялась

В целом, фанаты Бузовой считают, что Анна должна вести себя скромнее в присутствии знаменитой сестры и брать с нее пример. Более того, Ольга пыталась немного успокоить «распоясавшуюся» Анну, но той все было нипочем.

А один из пользователей назвал сестер «цирком уродов», сокрушаясь, что таким «клоунам», как как сестры Бузовы », всегда достаются слава и деньги.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:32

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