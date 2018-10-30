Сестра Ольги Бузовой на совместной фотосессии неискренне смеялась

Большинство поклонников Ольги Бузовой считают, что ее младшая сестра Анна отчаянно завидует успешной карьере своей ближайшей родственницы и во всем ее копирует.На днях в соцсетях появилось видео, снятое во время фотосессии сестер, которые все время дурачились. Но если Ольга выглядела натурально, то Анна явно была фальшивой, хотя и пыталась рассмешить публику своим кривлянием.В целом, фанаты Бузовой считают, что Анна должна вести себя скромнее в присутствии знаменитой сестры и брать с нее пример. Более того, Ольга пыталась немного успокоить «распоясавшуюся» Анну, но той все было нипочем.А один из пользователей назвал сестер «цирком уродов», сокрушаясь, что таким «клоунам», как как сестры Бузовы », всегда достаются слава и деньги.