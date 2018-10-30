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После скандала Екатерина Андреева снова вернулась в эфир программы «Время»

В начале октября СМИ сообщили, что вместо бессменной ведущей программы «Время» Екатерины Андреевой телезритель будет видеть Кирилла Клейменова. Но на днях теледива опять появилась в эфире Первого канала.

После скандала Екатерина Андреева снова вернулась в эфир программы «Время»


После того, как в эфире программы «Время» вместо Екатерины Андреевой появился Кирилл Клейменов поклонники стали бить тревогу. Они испугались, что ведущая решила уволиться с новостной программы. Позже телезвезда в своем Instagram-аккаунте сообщила, что сейчас она вещает для иных часовых поясов. Но 29 октября зрители опять увидели Екатерину Андрееву в эфире телепрограммы «Время».

После скандала Екатерина Андреева снова вернулась в эфир программы «Время»


Стоит напомнить, что Екатерина Андреева с 1997 года ведет новостную программу, которая транслируется на Первом канале. В 2009 году бессменную ведущую хотели уволить, однако тогда члены российского правительства вступились за нее.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:13

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