После скандала Екатерина Андреева снова вернулась в эфир программы «Время»





После того, как в эфире программы «Время» вместо Екатерины Андреевой появился Кирилл Клейменов поклонники стали бить тревогу. Они испугались, что ведущая решила уволиться с новостной программы. Позже телезвезда в своем Instagram-аккаунте сообщила, что сейчас она вещает для иных часовых поясов. Но 29 октября зрители опять увидели Екатерину Андрееву в эфире телепрограммы «Время».Стоит напомнить, что Екатерина Андреева с 1997 года ведет новостную программу, которая транслируется на Первом канале. В 2009 году бессменную ведущую хотели уволить, однако тогда члены российского правительства вступились за нее.